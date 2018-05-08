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Арестованная Савченко просится в Раду

Вторник, 8 мая 2018, 15:10

Народный депутат Надежда Савченко, обвиненная в подготовке терактов, требует от генерального прокурора Юрия Луценко, главы службы безопасности Василия Грицака и председателя Верховной Рады Андрея Парубия обеспечить ей присутствие на заседаниях парламента.

Об этом сообщает пресс-служба нардепа.

"... Я, как народный депутат, требую: обеспечить мне присутствие на заседаниях Верховной Рады с целью голосования, подачи законопроектов, участия в деятельности Рады", - говорится в обращениях.

В пресс-службе отмечают, что будучи действующим народным депутатом, Надежда Савченко должна посещать заседания Верховной Рады Украины, проводить встречи с избирателями, отчитываться в СМИ и выполнять другие возложенные на нее обязанности в соответствии с законодательством Украины.

В частности, Савченко требует обеспечить ей условия выполнения возложенных на нее обязанностей депутата, а именно - проведение рабочих встреч с помощниками-консультантами, обеспечение гражданам Украины свободного доступа к ней и возможности общаться со СМИ.

Савченко инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Сама народный депутат отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог. Нардеп в СИЗО объявила голодовку.

Защитники Савченко подали апелляцию на это решение. Но апелляционный суд оставил нардепа под стражей.

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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Украинская правда
Темы: Савченко НадеждаВерховная РадаЛуценкоГрицакПарубий
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