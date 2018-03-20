Савченко объяснила, зачем организовала "политическую провокацию"

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что создала политическую провокацию с так называемым "терактом", чтобы показать власти, что она смертна.

Об этом она сказала во время брифинга 20 марта.

"Я просто хотела показать власти, что может быть таким методом, которым в принципе не может быть, даже с точки зрения военной операции. Мне было очень важно, чтобы в это поверили. Для того, чтобы власть поняла, что она также смертна. Это не теракт, это политическая провокация. Все, что происходит в стенах Верховной Рады - это теория абсурда", - сказала Савченко.

"Мне было важно, чтобы они выставили себя на таком смешном уровне, в таких смешных красках, особенно перед европейскими политиками", - добавила она.

Нардеп также отметила, что хотела посмотреть "на мировую реакцию", а также реакцию украинцев, медиа и парламентариев.

"Мы будем когда-нибудь голосовать не как бараны? Подумайте еще раз: все те, кто в парламенте сейчас, вместе со мной, не должны туда больше попасть. Это будет вашей победой. Если деньги или что-то другое убедит вас в другом, то найдутся люди, которые без меня запустят эту Раду куда-то далеко в космос", - заявила Савченко.

Она подчеркнула, что не было никакого плана теракта, а только "понимание создания абсурда" и видение, как собираются решать этот "абсурд", если он случится.

"Даже эта политическая провокация направлена ​​на то, чтобы стабилизировать ситуацию в Украине", - сказала нардеп.

Она добавила, что уже два года находится в Верховной Раде и "если бы хотела что-то сделать, то уже сделала бы".

Отвечая на вопрос, для чего нужно было привозить оружие с оккупированных территорий, нардеп ответила:

"Что касается оружия, я не вникала во все спецоперации. Я сказала теоретически, для чего может использоваться оружие. В первую очередь, чтобы посмотреть, какое есть оружие и откуда оно. Или оно продано с наших территорий со сорванных складов, или из России с заводов-производителей, или оно создается на местах".

Также она добавила, что ей было интересно, как будут использовать это оружие спецслужбы в интересах Украины и для защиты Украины.

На вопрос, когда ей стало известно, что за ней следят, Савченко ответила:

"Я с "объектом А" живу уже практически год, писать они стали позже".

"Когда мне стало понятно, что "объект А" есть представленным ко мне ... наверное я приберегу эту историю для суда, так как разовьются фантазии ... Но мне очень быстро стало это известно по поведению объекта. Человек, к тебе подходит с чистыми помыслами так не поступает ", - рассказала она.

Нардеп уточнила, что имеет в виду не одного конкретного человека.

На уточняющий вопрос, что именно она имеет в виду, когда говорит, что "год живет с объектом А", Савченко объяснила:

"Живу? Это когда есть человек где-то недалеко от вас и понимает, что вы ему доверяете или должны доверять, от которого вы не отстраняетесь и этот человек в любую секунду может выполнить свой приказ. Так я хотела бы посмотреть на вас, как бы вы себя чувствовали".

"Почему я сказала, что живу, потому что это морально-эмоциональное состояние. В котором ты находишься, как в тюрьме. Когда я находилась в российской тюрьме, за мной 24 часа в сутки наблюдали камеры. Но только они не могли меня убить. Могли убить те, кто зайдет в камеру. Здесь была примерно такая ситуация", - сказала она.

По ее словам, она около года находится в ситуации, когда понимает, что за ней следят и могут в любую секунду ликвидировать.

Также журналисты спросили у нардепа относительно телефона "с женскими биоматериалами", который отслеживали в серой зоне и якобы есть в материалах дела.

"Белый телефон с женским... что там женское? Да, биоматериалы... То есть, я вам рассказала все, что вы увидели. О биоматериалах вам больше расскажет генпрокурор", - сказала она.

"Я вам расскажу о телефоне, который я действительно держала в руках, который был применен в спецоперации. И потом этот телефон я отдала тем людям, которые, скажем так, проводили спецоперацию. Далее этот телефон был подшит к делу", - рассказала Савченко.

По ее словам, она отдала телефон именно в серой зоне, потому что хотела, чтобы это зафиксировали.

На отдельные уточняющие вопросы журналистов Савченко заявила, что это не допрос, а брифинг и имеет право отвечать на те вопросы, которые считает нужным.

По ее мнению, власть пока решает, "посадить ли ее", и какова будет реакция.

Ранее депутат Надежда Савченко признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий и вела разговоры об организации терактов, - но называет это спецоперацией.

По ее словам, она бы никогда не подорвала в Верховной Раде гранат, если бы там были невиновны люди.

12 марта 2018 года стало известно, что депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого 8 марта задержали на КПВВ с арсеналом оружия.

Савченко заявила, что пребывает в Европе до 16 марта.

Но после заявления генпрокурора Юрия Луценко о том, что он будет вынужден внести представление на снятие депутатской неприкосновенности с Савченко, если она не придет на допрос 15 марта, в ночь на 15 марта Савченко вернулась в Украину и все-таки явилась в СБУ.

Перед допросом в СБУ Савченко пыталась объяснить, зачем нужно русское оружие, а также она обвинила власть в преступлениях против Майдана, в войне в Донбассе, в сдаче Крыма, то есть поддержала тезисы Кремля.

А генпрокурор заявил в Верховной Раде, что Надежда Савченко планировала "террористический акт в стенах парламента: уничтожить боевыми гранатами две ложи, минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет".

По словам Луценко, она якобы вербовала людей для этого и давала соответствующие указания.

Верховная Рада исключила Надежду Савченко из комитета национальной безопасности и обороны.

Позже Луценко внес в ВР представление на Савченко.

После допроса в СБУ Савченко призвала украинцев к военному перевороту,пришла в Верховную Раду, откуда ее вывели нардепы якобы из-за угрозы с ее стороны.

Читайте также: "История Рубана: пророссийские учебники и оружие в мебели"

От героя к "террористке №1". Как Савченко дошла из плена ФСБ на допрос в СБ