Суд отказался отпустить Савченко

Апелляционный суд Киева отказался отменить меру пресечения в виде содержания под стражей для обвиняемой в подготовке терактов и свержения государственной власти нардепа Надежды Савченко.

Соответствующее решение озвучил председательствующий судья Игорь Паленик.

Суд не изменил меру пресечения Савченко. Она останется под стражей до 20 мая.

Кроме того, суд признал законным задержание нардепа 22 марта, отменив часть предыдущего постановления, в котором говорилось об отсутствии предусмотренных законом оснований для задержания.

Защитники Савченко настаивали на том, что при избрании меры пресечения суд не исследовал обоснованность подозрения, как того требует закон.

Также адвокаты отметили, что "ходатайство прокурора и подозрение на 90% идентичны, скопированные с опечатками и теми же ошибками", и что "ДНР" и "ЛНР" не признаны официально террористическими организациями, поэтому обвинять Савченко в сотрудничестве с террористическими организациями нельзя.

Защитники настаивали, что подозрение объявлено незаконно, так как негласные следственные действия проводились в отношении руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, а не по Савченко.

Также адвокаты подчеркнули, что если бы Савченко хотела скрываться, то она не приехала бы из Европы на допрос.

Сама Савченко заявила, что судить должны за действия, а не за мысли, тем больше мнения народного депутата, который имеет иммунитет. И настаивала, что не намерена совершать теракт, а "подыгрывала бурной воображении" генпрокурора.

"За слова народного депутата не судят. Я могу говорить все, что угодно, потому что меня защищает депутатский иммунитет. По словам народного депутата - какими бы маразматическими они ни были - обвинить нельзя", - сказала Савченко.

Она также добавила, что нардепы постоянно совершают преступления против народа, когда голосуют за медреформу, коммунальные тарифы, когда "сдали Крым допустили войну на Донбассе".

"Народ имеет право на восстание по ст. 5 и 6 Конституции. Потому носителем суверенитета и власти является народ. Право определять и изменять конституционный строй - принадлежит народу", - сказала Савченко.

Прокурор Александр Банник настаивал, что Савченко готовила преступление, поэтому отпускать ее нельзя.

Он также добавил, что разрешение на привлечение к ответственности Савченко дала ВР, поэтому нарушений при объявлении ей подозрения нет.

Банник отметил, что Савченко может влиять на свидетелей, продолжить совершать преступление или скрываться от следствия, если выйдет из-под стражи.

На суде также заслушали правозащитника, нардепа нескольких созывов, Героя Украины Степана Хмару, который выразил желание принять Савченко на поруки.

"Я гарантирую, что она никуда не убежит. Я непонятно говорю?", - заявил Хмара.

Также ходатайство о взятии на поруки заявила одиозная Ирма Крат.

"Всю ответственность за ее действия беру на себя и готова нести ответственность", - сказала Крат.

Как известно, 22 марта Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко.

По данным ГПУ, Савченко и задержанный при попытке ввоза оружия Владимир Рубан планировали расстрелять парламент и центр Киева, а к получению ими оружия на оккупированной территории причастны российские военные.

20 марта Савченко заявила, что люди из окружения президента имели задание ликвидировать ее – и потому готовили провокацию и подстрекали ее на организацию "переворота".

Нардеп утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власть – и осмеять ее.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Надежде Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог. Нардеп в СИЗО объявила голодовку.

Защитники Савченко подали апелляцию на это решение.

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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