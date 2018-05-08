В Киеве 9 мая перекроют ряд улиц и площадь

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Вторник, 8 мая 2018, 19:25

В связи с проведением массовых мероприятий 9 мая в Киеве перекроют ряд улиц и одну площадь.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Патрульная полиция.

Так 9 мая с 3:00 ночи до завершения мероприятий перекроют движение транспорта на следующих участках дороги:

ул. Лаврская - ул. Запечерная
ул. Лаврская - заезд в музей Локальных конфликтов
ул. Лаврская - ул. Старонаводницкая
ул. Добровольческих Батальонов - ул. Радиальная
ул. Цитадельная - ул. Лейпцигская
ул. Цитадельная - ул. Лаврская
аллея Героев Крут - ул. Днепровский спуск (Аскольдова могила)
ул. Михаила Омельяновича-Павленко - ул. Григория Царика
переулок Инженерный - ул. Ивана Мазепы
ул. Московская - ул. Михаила Грушевского (м. Арсенальная)
ул. Михаила Грушевского - переулок Виноградный (возле магазина "Велика Кишеня")
ул. Лаврская - переулок Лаврский
Площадь Славы (пандус напротив аллеи)

Правоохранители просят всех участников дорожного движения учитывать информацию при выборе маршрута.

Украинская правда
Темы: Киев акции полиция транспорт
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