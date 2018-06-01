Адвокат Вышинского рассказал, когда в АП поступит заявление о выходе из гражданства

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Пятница, 1 июня 2018, 19:46

Заявление директора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского о выходе из гражданства Украины попадет в администрацию президента Петра Порошенко 4 июня.

Об этом Украинской правде сообщил адвокат Вышинского Андрей Доманский.

"Заявление попадет к президенту до 4 июня. Фактически он (Кирилл Вышинский - УП) сделал заявление в суде. Но кроме публичного заявления, еще должен быть документ и его должны рассмотреть в АП", - пояснил защитник.

Он добавил, что письменное заявление с отказом от украинского гражданства уже отправили в АП.

Ранее сообщалось, что главный редактор "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский во время заседания суда по его делу заявил, что выходит из украинского гражданства и обратился к президенту РФ Владимир Путина за защитой.

Вышинскийуверен, что выход из украинского гражданства может помочь ему стать претендентом для обмена заложниками.

Также указывалось, что апелляционный суд Херсонской области отказал стороне защиты в изменении меры пресечения для главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене. Сам он не признает объявленное ему подозрение и расценивает задержание как провокацию.

По делу о государственной измене Кирилла Вышинского, вызвали на допрос 47 человек.

17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на 2 месяца. Защита подала апелляцию.

Мария Думанская, УП
Темы: СМИ гражданство Порошенко
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