6 событий недели, которые стоит посетить

Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вторник, 12 июня 2018, 09:06

Омбудсмены разрабатывают "дорожную карту" для освобождения узников – Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что омбудсмены Украины и РФ вырабатывают "дорожную карту" для освобождения удерживаемых лиц.

Об этом он заявил по итогам переговоров "нормандского формата" на уровне глав МИД, сообщает корреспондент УНИАН в России.

"Коротко говоря, подтвердили приоритетность решения гуманитарных проблем, уделения внимания вопросу о том, чтобы договариваться об условиях освобождения удерживаемых лиц", – сказал Лавров.

Он напомнил, что эту тему обсуждали президент России Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора 9 июня.

"По итогам их разговора специальные представители по правам человека находятся в контакте и пытаются составить "дорожную карту" решения вопросов относительно освобождения удерживаемых лиц", – сказал Лавров.

При этом он считает, что здесь нужно различать тех, кто был арестован "исключительно за свою профессию", как руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого в Украине обвиняют в государственной измене, и тех, кто "реально подозревается и обвиняется в противоправных действиях".

Темы: политзаключенныезаложникиРосcияЛавровомбудсмен
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
политзаключенные
Россияне оставили политзаключенного Куку в колонии один на один с проблемами после операции
Умер украинский диссидент Василий Овсиенко
Освобожденный политзаключенный Захтей пожаловался на отсутствие помощи от власти
Последние новости
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
Все новости...
Реклама: