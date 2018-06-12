6 событий недели, которые стоит посетить

Омбудсмены разрабатывают "дорожную карту" для освобождения узников – Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что омбудсмены Украины и РФ вырабатывают "дорожную карту" для освобождения удерживаемых лиц.

Об этом он заявил по итогам переговоров "нормандского формата" на уровне глав МИД, сообщает корреспондент УНИАН в России.

"Коротко говоря, подтвердили приоритетность решения гуманитарных проблем, уделения внимания вопросу о том, чтобы договариваться об условиях освобождения удерживаемых лиц", – сказал Лавров.



Он напомнил, что эту тему обсуждали президент России Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора 9 июня.

"По итогам их разговора специальные представители по правам человека находятся в контакте и пытаются составить "дорожную карту" решения вопросов относительно освобождения удерживаемых лиц", – сказал Лавров.

При этом он считает, что здесь нужно различать тех, кто был арестован "исключительно за свою профессию", как руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого в Украине обвиняют в государственной измене, и тех, кто "реально подозревается и обвиняется в противоправных действиях".