Антикоррупционный суд запустили. ЦПК заявляет о "подмене" апелляции

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Среда, 13 июня 2018, 11:57

Официальное издание Верховной Рады "Голос Украины" опубликовало закон "О Высшем антикоррупционном суде".

Следовательно, уже 14 июня он вступит в силу – на следующий день после обнародования.

Между тем, "Центр противодействия коррупции" сообщает, что в обнародованном тексте закона появилась правка, которую глава комитета правовой политики и правосудия Руслан Князевич не зачитывал в сессионном зале перед принятием закона и которую не обсуждали в комитете.

Эта правка устанавливает, что апелляции по делам НАБУ, которые суды уже рассматривают сейчас, будут рассматриваться в судах общей юрисдикции, а не в Антикоррупционном суде.

Эта норма была в тексте поправок к закону, розданном в комитете за час до голосования, но ее не было в предложенной комитетом редакции сравнительной таблицы ко второму чтению.

 
 

Глава правления ЦПК Виталий Шабунин считает, что "эта норма – это амнистия для всех ТОП-коррупционеров, чьи дела уже в судах".

"Это изменение предыдущих договоренностей и текста самого законопроекта прямо перед голосованием. В согласованной таблице, выложенной на сайте Верховной Рады, этой правки не было, и апелляция должна быть в Антикоррупционном суде", – возмутился он.

"Теперь же дела Мартыненко, Насирова и других одиозных ТОП-чиновников так и останутся в обычных судах и, как мы понимаем, будут "слиты", – заявил Шабунин.

Глава Transparency International Украина Ярослав Юрчишин поддержал его: "Необходимо срочно исправить эту ошибку, проголосовав за соответствующие изменения к закону".

"Принятая норма откладывает вынесение окончательных решений по делам НАБУ еще на несколько лет. Эта норма означает, что именно поэтому президент должен безотлагательно подать изменения к закону и исправить эту ошибку", – заявил он.

7 июня Верховная Рада приняла закон №7440 о Высшем антикоррупционном суде Украины. "За" проголосовали 315 народных депутатов. Президент Петр Порошенко подписал его 11 июня.

Однако для самого создания суда нужен еще один закон, заявляют отдельные депутаты и директор Национального антикоррупционного бюро.

Алена Рощенко, УП
Темы: Антикоррупционный суд Верховная Рада законодательство суд
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