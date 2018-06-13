Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Антикоррупционный суд запустили. ЦПК заявляет о "подмене" апелляции

Среда, 13 июня 2018, 11:57
Антикоррупционный суд запустили. ЦПК заявляет о подмене апелляции

Официальное издание Верховной Рады "Голос Украины" опубликовало закон "О Высшем антикоррупционном суде".

Следовательно, уже 14 июня он вступит в силу – на следующий день после обнародования.

Между тем, "Центр противодействия коррупции" сообщает, что в обнародованном тексте закона появилась правка, которую глава комитета правовой политики и правосудия Руслан Князевич не зачитывал в сессионном зале перед принятием закона и которую не обсуждали в комитете.

Эта правка устанавливает, что апелляции по делам НАБУ, которые суды уже рассматривают сейчас, будут рассматриваться в судах общей юрисдикции, а не в Антикоррупционном суде.

Эта норма была в тексте поправок к закону, розданном в комитете за час до голосования, но ее не было в предложенной комитетом редакции сравнительной таблицы ко второму чтению.

 
 

Глава правления ЦПК Виталий Шабунин считает, что "эта норма – это амнистия для всех ТОП-коррупционеров, чьи дела уже в судах".

"Это изменение предыдущих договоренностей и текста самого законопроекта прямо перед голосованием. В согласованной таблице, выложенной на сайте Верховной Рады, этой правки не было, и апелляция должна быть в Антикоррупционном суде", – возмутился он.

"Теперь же дела Мартыненко, Насирова и других одиозных ТОП-чиновников так и останутся в обычных судах и, как мы понимаем, будут "слиты", – заявил Шабунин.

Глава Transparency International Украина Ярослав Юрчишин поддержал его: "Необходимо срочно исправить эту ошибку, проголосовав за соответствующие изменения к закону".

"Принятая норма откладывает вынесение окончательных решений по делам НАБУ еще на несколько лет. Эта норма означает, что именно поэтому президент должен безотлагательно подать изменения к закону и исправить эту ошибку", – заявил он.

7 июня Верховная Рада приняла закон №7440 о Высшем антикоррупционном суде Украины. "За" проголосовали 315 народных депутатов. Президент Петр Порошенко подписал его 11 июня.

Однако для самого создания суда нужен еще один закон, заявляют отдельные депутаты и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

Алена Рощенко, УП
Темы: Антикоррупционный судВерховная Радазаконодательствосуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Антикоррупционный суд
Дело аэропорта "Борисполь". Чем опасен судебный плагиат Высшего антикоррупционного суда
От Лондона до Брюсселя
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
Последние новости
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден инфраструктурный объект, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
Все новости...
Реклама: