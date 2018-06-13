Антикоррупционный суд запустили. ЦПК заявляет о "подмене" апелляции

Официальное издание Верховной Рады "Голос Украины" опубликовало закон "О Высшем антикоррупционном суде".



Следовательно, уже 14 июня он вступит в силу – на следующий день после обнародования.



Между тем, "Центр противодействия коррупции" сообщает, что в обнародованном тексте закона появилась правка, которую глава комитета правовой политики и правосудия Руслан Князевич не зачитывал в сессионном зале перед принятием закона и которую не обсуждали в комитете.

Про Вищий антикорупційний суд (PDF)

Про Вищий антикорупційний суд (Text) ​ Эта правка устанавливает, что апелляции по делам НАБУ, которые суды уже рассматривают сейчас, будут рассматриваться в судах общей юрисдикции, а не в Антикоррупционном суде.



Эта норма была в тексте поправок к закону, розданном в комитете за час до голосования, но ее не было в предложенной комитетом редакции сравнительной таблицы ко второму чтению.

Глава правления ЦПК Виталий Шабунин считает, что "эта норма – это амнистия для всех ТОП-коррупционеров, чьи дела уже в судах".



"Это изменение предыдущих договоренностей и текста самого законопроекта прямо перед голосованием. В согласованной таблице, выложенной на сайте Верховной Рады, этой правки не было, и апелляция должна быть в Антикоррупционном суде", – возмутился он.



"Теперь же дела Мартыненко, Насирова и других одиозных ТОП-чиновников так и останутся в обычных судах и, как мы понимаем, будут "слиты", – заявил Шабунин.



Глава Transparency International Украина Ярослав Юрчишин поддержал его: "Необходимо срочно исправить эту ошибку, проголосовав за соответствующие изменения к закону".



"Принятая норма откладывает вынесение окончательных решений по делам НАБУ еще на несколько лет. Эта норма означает, что именно поэтому президент должен безотлагательно подать изменения к закону и исправить эту ошибку", – заявил он.



7 июня Верховная Рада приняла закон №7440 о Высшем антикоррупционном суде Украины. "За" проголосовали 315 народных депутатов. Президент Петр Порошенко подписал его 11 июня.



Однако для самого создания суда нужен еще один закон, заявляют отдельные депутаты и директор Национального антикоррупционного бюро.