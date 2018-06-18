Россия обновляет хранилище ядерного оружия под Калининградом – исследователи

В течение последних 2 лет российские военные осуществили в Калининградской области крупное обновление объекта, в котором могут хранить ядерное оружие.



Об этом говорится в статье Ханса Кристенсена, директора проекта по ядерной информации Федерации американских ученых (Federation of American Scientists, FAS), опубликованной на сайте этого учреждения.



Он отмечает, что спутники зафиксировали этот объект неподалеку от поселка Куликово, что в 50 км от польской границы.

В Калининградской области обновили бункер для хранения ядерного оружия? FAS

По данным Кристенсена, это – один из трех подземных бункеров там, который был раскопан в 2016 году, очевидно восстановлен, и снова накрыт в 2018 году. Он допускает, что объект вскоре вернут в эксплуатацию.



Ученый отмечает, что это место россияне уже модернизировали между 2002 и 2010 годами: тогда очистили внешний периметр безопасности.

Спутники зафиксировали под поселком Куликово, объект, похожий на хранилище оружия

Кристенсен подчеркивает, что статус объекта вблизи Куликово не понятен: хранили ли, хранят ли и будут ли там хранить ядерные боеголовки для российских систем вооружений.



Он также не уверен, свидетельствует ли это о новой стратегии РФ, или это рутинное обновление старого объекта для имеющихся мощностей.



Кристенсен отмечает, что расположение объекта таково, что потенциально его можно использовать для многих нужд и задач.

Ученый сказал "The Guardian", что объект, который углубили и накрыли новой бетонной крышей в последние месяцы, имеет все типичные признаки российских хранилищ для ядерного вооружения.



"Тяжелая многослойная ограда по периметру снаружи. Сами бункера имеют тройное ограждение. Это типичные черты всех мест хранения ядерного оружия в России, о которых мы знаем", – отметил Кристенсен.



По его словам, предыдущие модернизации были не столь драматичны, как эта: "Это первый раз, когда мы видели, что один из ядерных бункеров раскопан и, очевидно, восстановлен".



"Эти фотографии не показывают наличие в Калининграде (области) ядерного оружия, но они показывают, что это действующий объект", – сказал Кристенсен.

Russia upgrading nuclear weapons storage bunker in Kaliningrad. Story by @julianborger in @guardian https://t.co/oX1m5l1Uih My original story with satellite photo analysis is here https://t.co/O5bmxihIW2 pic.twitter.com/H64ONhHR62 — Hans Kristensen (@nukestrat) June 18, 2018



В то же время, Стокгольмский международный институт исследований мира (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI) опубликовал отчет о модернизации ядерного оружия в мире.



"В начале 2018 года 9 государств – США, Россия, Соединенное Королевство, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Корейская народно-демократическая республика (Северная Корея) – имели примерно 14 465 ядерных вооружений. Это указывает на снижение с примерно 14 935 ядерных вооружений, которые SIPRI оценил на начало 2017 года", – говорится в нем.

В каких стран есть ядерное оружие? Данные за явнарь 2018-го Twitter of SIPRI

По данным SIPRI, это уменьшение происходит, в основном, за счет России и США, которые вместе имеют почти 92% всех ядерных вооружений. Они снижают свои стратегические ядерные силы в соответствии с договором от 2010 года.



В то же время, РФ и США реализуют долгосрочные программы, направленные на замену и модернизацию ядерных боеголовок, систем доставки ракет и воздушных судов, на производство ядерного оружия. Об этом свидетельствует и февральский обзор относительно американской ядерной политики.

Ядерное оружие в мире по состоянию на 2018 год fas.org

При этом количество миротворцев глобально падает, хотя спрос на них растет, констатирует SIPRI.

В 2017 году было осуществлено 63 многосторонних операции по поддержанию мира (на одну больше, чем в 2016 году):