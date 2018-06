Россия обновляет хранилище ядерного оружия под Калининградом – исследователи

В течение последних 2 лет российские военные осуществили в Калининградской области крупное обновление объекта, в котором могут хранить ядерное оружие.



Об этом говорится в статье Ханса Кристенсена, директора проекта по ядерной информации Федерации американских ученых (Federation of American Scientists, FAS), опубликованной на сайте этого учреждения.



Он отмечает, что спутники зафиксировали этот объект неподалеку от поселка Куликово, что в 50 км от польской границы.

По данным Кристенсена, это – один из трех подземных бункеров там, который был раскопан в 2016 году, очевидно восстановлен, и снова накрыт в 2018 году. Он допускает, что объект вскоре вернут в эксплуатацию.



Ученый отмечает, что это место россияне уже модернизировали между 2002 и 2010 годами: тогда очистили внешний периметр безопасности.

Кристенсен подчеркивает, что статус объекта вблизи Куликово не понятен: хранили ли, хранят ли и будут ли там хранить ядерные боеголовки для российских систем вооружений.



Он также не уверен, свидетельствует ли это о новой стратегии РФ, или это рутинное обновление старого объекта для имеющихся мощностей.



Кристенсен отмечает, что расположение объекта таково, что потенциально его можно использовать для многих нужд и задач.

Ученый сказал "The Guardian", что объект, который углубили и накрыли новой бетонной крышей в последние месяцы, имеет все типичные признаки российских хранилищ для ядерного вооружения.



"Тяжелая многослойная ограда по периметру снаружи. Сами бункера имеют тройное ограждение. Это типичные черты всех мест хранения ядерного оружия в России, о которых мы знаем", – отметил Кристенсен.



По его словам, предыдущие модернизации были не столь драматичны, как эта: "Это первый раз, когда мы видели, что один из ядерных бункеров раскопан и, очевидно, восстановлен".



"Эти фотографии не показывают наличие в Калининграде (области) ядерного оружия, но они показывают, что это действующий объект", – сказал Кристенсен.

