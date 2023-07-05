Ядерные заряды вряд ли уже в Беларуси – Генштаб ВСУ

Сейчас наличие российских ядерных зарядов на территории Республики Беларусь маловероятно, считает украинское командование.

Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов в интервью "Укринформу"

Прямая речь Громова: "Я не могу подтвердить эту информацию (о доставке первой партии ядерных зарядов в Беларусь – ред.).

Реклама:

Для хранения ядерных боеприпасов необходимо создать специальные условия, развернуть базу для их обслуживания. Это очень сложный технологический процесс.

На сегодня наличие ядерных зарядов на территории Беларуси маловероятно".

Детали: Громов отметил, что трудно сказать, насколько реальна угроза использования ядерного оружия против Украины.

ВИДЕО ДНЯ

"Не надо забывать, что это – война с коварным противником, который не соблюдает международное право и готов на все ради достижения своих целей. Ярким примером для нас является уничтожение россиянами Каховской ГЭС", – сказал он.

Предыстория:

25 мая министры обороны России и Беларуси подписали документы о размещении тактического ядерного оружия на белорусской территории.

В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ядерное оружие РФ уже начали перемещать в его страну.

Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко в Сочи сообщил, что тактическое ядерное оружие доставят в Республику Беларусь после 7-8 июля.

16 июня Путин заявил, что в Беларусь доставлена первая партия ядерных зарядов, которые планируют разместить на территории страны.

Читайте также: Ошейник для Лукашенко: как тактическое ядерное оружие РФ изменит расклады в Беларуси.