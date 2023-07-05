Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ядерные заряды вряд ли уже в Беларуси – Генштаб ВСУ

"Украинская правда"Среда, 5 июля 2023, 13:38
Ядерные заряды вряд ли уже в Беларуси – Генштаб ВСУ
Алексей Громов, фото "Укринформа"

Сейчас наличие российских ядерных зарядов на территории Республики Беларусь маловероятно, считает украинское командование.

Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов в интервью "Укринформу"

Прямая речь Громова: "Я не могу подтвердить эту информацию (о доставке первой партии ядерных зарядов в Беларусь – ред.). 

Реклама:

Для хранения ядерных боеприпасов необходимо создать специальные условия, развернуть базу для их обслуживания. Это очень сложный технологический процесс. 

На сегодня наличие ядерных зарядов на территории Беларуси маловероятно".

Детали: Громов отметил, что трудно сказать, насколько реальна угроза использования ядерного оружия против Украины. 

ВИДЕО ДНЯ

"Не надо забывать, что это – война с коварным противником, который не соблюдает международное право и готов на все ради достижения своих целей. Ярким примером для нас является уничтожение россиянами Каховской ГЭС", – сказал он.

Предыстория:

Читайте также: Ошейник для Лукашенко: как тактическое ядерное оружие РФ изменит расклады в Беларуси.

Темы: Беларусьядерное оружиеРосcияГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Беларусь
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Из-за удара молнии на границе Украины с Беларусью сдетонировали мины
В Беларусь снова прибывают российские военные 
Последние новости
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
Все новости...
Реклама: