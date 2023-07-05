Ядерные заряды вряд ли уже в Беларуси – Генштаб ВСУ
Сейчас наличие российских ядерных зарядов на территории Республики Беларусь маловероятно, считает украинское командование.
Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов в интервью "Укринформу"
Прямая речь Громова: "Я не могу подтвердить эту информацию (о доставке первой партии ядерных зарядов в Беларусь – ред.).
Для хранения ядерных боеприпасов необходимо создать специальные условия, развернуть базу для их обслуживания. Это очень сложный технологический процесс.
На сегодня наличие ядерных зарядов на территории Беларуси маловероятно".
Детали: Громов отметил, что трудно сказать, насколько реальна угроза использования ядерного оружия против Украины.
"Не надо забывать, что это – война с коварным противником, который не соблюдает международное право и готов на все ради достижения своих целей. Ярким примером для нас является уничтожение россиянами Каховской ГЭС", – сказал он.
Предыстория:
- 25 мая министры обороны России и Беларуси подписали документы о размещении тактического ядерного оружия на белорусской территории.
- В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ядерное оружие РФ уже начали перемещать в его страну.
- Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко в Сочи сообщил, что тактическое ядерное оружие доставят в Республику Беларусь после 7-8 июля.
- 16 июня Путин заявил, что в Беларусь доставлена первая партия ядерных зарядов, которые планируют разместить на территории страны.
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