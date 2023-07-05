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Ядерные заряды вряд ли уже в Беларуси – Генштаб ВСУ

"Украинская правда"Среда, 5 июля 2023, 13:38
Ядерные заряды вряд ли уже в Беларуси – Генштаб ВСУ
Алексей Громов, фото "Укринформа"

Сейчас наличие российских ядерных зарядов на территории Республики Беларусь маловероятно, считает украинское командование.

Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов в интервью "Укринформу"

Прямая речь Громова: "Я не могу подтвердить эту информацию (о доставке первой партии ядерных зарядов в Беларусь – ред.). 

Для хранения ядерных боеприпасов необходимо создать специальные условия, развернуть базу для их обслуживания. Это очень сложный технологический процесс. 

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На сегодня наличие ядерных зарядов на территории Беларуси маловероятно".

Детали: Громов отметил, что трудно сказать, насколько реальна угроза использования ядерного оружия против Украины. 

"Не надо забывать, что это – война с коварным противником, который не соблюдает международное право и готов на все ради достижения своих целей. Ярким примером для нас является уничтожение россиянами Каховской ГЭС", – сказал он.

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Темы: Беларусьядерное оружиеРосcияГенштаб
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