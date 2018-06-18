Росія оновлює сховище ядерної зброї під Калінінградом – дослідники

Впродовж останніх 2 років російські військові здійснили в Калінінградській області велике оновлення об’єкта, в якому можуть зберігати ядерну зброю.

Про це йдеться у статті Ханса Крістенсена, директора проекту з ядерної інформації Федерації американських вчених (Federation of American Scientists, FAS), опублікованій на сайті цієї установи.

Він зазначає, що супутники зафіксували цей об’єкт поблизу селища Куликове, за 50 км від польського кордону.

У Калінінградській області оновили бункер для зберігання ядерної зброї? FAS

За даними Крістенсена, це – один із трьох підземних бункерів там, який було розкопано в 2016 році, очевидно відновлено, і знову накрито в 2018 році.

Він припускає, що об’єкт незабаром повернуть в експлуатацію.

Супутники зафіксували під селищем Куликове, об’єкт схожий на сховище зброї

Вчений зазначає, що це місце росіяни вже модернізували між 2002 і 2010 роками: тоді очистили зовнішній периметр безпеки.

Крістенсен наголошує, що статус об’єкта поблизу Куликового не певний: чи зберігали, чи зберігають або чи будуть там зберігати ядерні боєголовки для російських систем озброєнь.

Він також не певен, чи свідчить це про нову стратегію РФ, чи це рутинна оновлення старого об'єкта для наявних потужностей.

Крістенсен наголошує, що розташування об’єкта таке, що потенційно його можна використовувати для багатьох потреб і задач.

Вчений сказав "The Guardian", що об'єкт, який заглибили й накрили новим бетонним дахом в останні місяці, має всі типові ознаки російських сховищ для ядерних зброї.

"Важка багатошарова огорожа по периметру ззовні. Самі бункери мають потрійну огорожу. Це типові риси з усіх інших місць зберігання ядерної зброї в Росії, про які ми знаємо", - зазначив Крістенсен.

За його словами, попередні модернізації були не такі драматичні, як ця: "Це перший раз, коли ми бачили, що один із ядерних бункерів розкопано і, вочевидь, відновлено".

"Ці фотографії не показують наявність у Калінінграді (області) ядерної зброї, але вони показують, що це чинний об’єкт", – сказав Крістенсен.

Russia upgrading nuclear weapons storage bunker in Kaliningrad. Story by @julianborger in @guardian https://t.co/oX1m5l1Uih My original story with satellite photo analysis is here https://t.co/O5bmxihIW2 pic.twitter.com/H64ONhHR62 — Hans Kristensen (@nukestrat) June 18, 2018

Водночас, Стокгольмський міжнародний інститут досліджень миру (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI) оприлюднив звіт про модернізацію ядерної зброї у світі.

"На початку 2018 року 9 держав – Сполучені Штати, Росія, Сполучене Королівство, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Ізраїль та Корейська народно-демократична республіка (Північна Корея) – мали приблизно 14 465 ядерних озброєнь. Це вказує на зниження з приблизно 14 935 ядерних озброєнь, які SIPRI оцінив на початок 2017 року", – йдеться у ньому.

У яких країн є ядерна зброя? Дані за січень 2018-го Twitter of SIPRI

За даними SIPRI, це зменшення відбувається, в основному, за рахунок Росії та США, які разом мають майже 92% усіх ядерних озброєнь. Вони знижують свої стратегічні ядерні сили у відповідності до договору від 2010 року.

Водночас, РФ і США реалізують довгострокові програми, спрямовані на заміну та модернізацію ядерних боєголовок, систем доставки ракет та повітряних суден, на виробництво ядерної зброї. Про це свідчить і лютневий огляд щодо американської ядерної політики.

Системи доставки ядерної зброї у світі станом на 2018 рік fas.org

При цьому кількість миротворців глобально падає, хоча попит на них зростає, констатує SIPRI.

У 2017 році було здійснено 63 багатосторонніх операції з підтримки миру (на одну більше, ніж у 2016 році):