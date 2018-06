Росія оновлює сховище ядерної зброї під Калінінградом – дослідники

Впродовж останніх 2 років російські військові здійснили в Калінінградській області велике оновлення об’єкта, в якому можуть зберігати ядерну зброю.

Про це йдеться у статті Ханса Крістенсена, директора проекту з ядерної інформації Федерації американських вчених (Federation of American Scientists, FAS), опублікованій на сайті цієї установи.

Він зазначає, що супутники зафіксували цей об’єкт поблизу селища Куликове, за 50 км від польського кордону.

За даними Крістенсена, це – один із трьох підземних бункерів там, який було розкопано в 2016 році, очевидно відновлено, і знову накрито в 2018 році.

Він припускає, що об’єкт незабаром повернуть в експлуатацію.

Вчений зазначає, що це місце росіяни вже модернізували між 2002 і 2010 роками: тоді очистили зовнішній периметр безпеки.

Крістенсен наголошує, що статус об’єкта поблизу Куликового не певний: чи зберігали, чи зберігають або чи будуть там зберігати ядерні боєголовки для російських систем озброєнь.

Він також не певен, чи свідчить це про нову стратегії РФ, чи це рутинна оновлення старого об'єкта для наявних потужностей.

Крістенсен наголошує, що розташування об’єкта таке, що потенційно його можна використовувати для багатьох потреб і задач.

Вчений сказав "The Guardian", що об'єкт, який заглибили й накрили новим бетонним дахом в останні місяці, має всі типові ознаки російських сховищ для ядерних зброї.

"Важка багатошарова огорожа по периметру ззовні. Самі бункери мають потрійну огорожу. Це типові риси з усіх інших місць зберігання ядерної зброї в Росії, про які ми знаємо", - зазначив Крістенсен.

За його словами, попередні модернізації були не такі драматичні, як ця: "Це перший раз, коли ми бачили, що один із ядерних бункерів розкопано і, вочевидь, відновлено".

"Ці фотографії не показують наявність у Калінінграді (області) ядерної зброї, але вони показують, що це чинний об’єкт", – сказав Крістенсен.

Russia upgrading nuclear weapons storage bunker in Kaliningrad. Story by @julianborger in @guardian https://t.co/oX1m5l1Uih My original story with satellite photo analysis is here https://t.co/O5bmxihIW2 pic.twitter.com/H64ONhHR62