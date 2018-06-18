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В Раде зарегистрирован проект по изменению скандальной поправки в законе о ВАС

Понедельник, 18 июня 2018, 17:29
В Раде зарегистрирован проект по изменению скандальной поправки в законе о ВАС

Внефракционный депутат Верховной Рады Сергей Мищенко зарегистрировал законопроект, которым предлагается отменить норму об апелляции в законе "О Высшем антикоррупционном суде".

Об этом говорится в законопроекте №8473, зарегистрированном в парламенте 14 июня.

В документе указывается, что в переходные положения Уголовного процессуального кодекса Украины (относительно апелляционного обжалования по делам, подсудных Высшему антикоррупционному суду) необходимо внести изменения.

В частности, указать, что "обжалование судебных решений, принятых до дня начала работы Высшего антикоррупционного суда, по уголовных производствах в отношении преступлений, отнесенных настоящим Кодексом к подсудности Высшего антикоррупционного суда, осуществляется по правилам подсудности, предусмотренными настоящим Кодексом".

Отмечается, что 18 июня документ поступил на рассмотрение комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что в парламенте пройдут консультации по механизму изменения закона о Высшем антикоррупционном суде, в частности правки об апелляции.

7 июня Верховная Рада приняла закон №7440 о Высшем антикоррупционном суде Украины. "За" проголосовали 315 народных депутатов. Президент Петр Порошенко подписал его 11 июня.

В опубликованном законе появилась правка, которая устанавливает, что апелляции по делам НАБУ, которые суды уже рассматривают сейчас, будет рассматриваться в судах общей юрисдикции, а не в Антикоррупционном суде.

Transparency International отметила, что в таком случае апелляция состоится в обход Антикоррупционного суда и в обход предварительных договоренностей с международными партнерами.

14 июня ЦПК назвал топ-коррупционеров, которые могут избежать наказания из-за правки.

В частности, экс-руководитель ГФС Роман Насиров, нардеп-беглец Александр Онищенко, экс-нардеп Николай Мартыненко, бывший военный прокурор сил АТО Константин Кулик, директор "фирташевского" ЗТМК Владимир Сивак, экс-председатель Государственной зерновой корпорации Валерий Томиленко, председатель Госаудитслужбы Лидия Гаврилова, мэр Одессы Геннадий Труханов, нардепы Бореслав Розенблат и Максим Поляков.

Украинская правда

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Темы: Верховная РадазаконодательствоАнтикоррупционный суд
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