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У Раді зареєстрували проект щодо зміни скандальної правки у законі про ВАС

Понеділок, 18 червня 2018, 17:29
У Раді зареєстрували проект щодо зміни скандальної правки у законі про ВАС

Позафракційний депутат Верховної Ради Сергій Міщенко зареєстрував законопроект, яким пропонується скасувати норму про апеляцію в законі "Про Вищий антикорупційний суд".

Про це йдеться в законопроекті №8473, зареєстрованому у парламенті 14 червня.

У документі вказується, що до перехідних положень Кримінального процесуального кодексу України (щодо апеляційного оскарження у справах, підсудних Вищому антикорупційному суду) необхідно внести зміни.

Зокрема, вказати, що "оскарження судових рішень, ухвалених до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду, у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених цим Кодексом до підсудності Вищого антикорупційного суду, здійснюється за правилами підсудності, передбаченими цим Кодексом".

Зазначається, що 18 червня документ надійшов на розгляд комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Раніше Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що в парламенті пройдуть консультації щодо механізму зміни закону про Вищий антикорупційний суд, зокрема правки про апеляцію.

7 червня Верховна Рада ухвалила закон №7440 про Вищий антикорупційний суд України. За проголосували 315 народних депутатів. Президент Петро Порошенко підписав його 11 червня.

В опублікованому законі з’явилася правка, яка встановлює, що апеляції щодо справ НАБУ, які суди вже розглядають зараз, розглядатимуть у судах загальної юрисдикції, а не в Антикорупційному суді.

Transparency International зазначила, що в такому разі апеляція відбудеться в обхід Антикорупційного суду та в обхід попередніх домовленостей з міжнародними партнерами.

14 червня ЦПК назвав топ-корупціонерів, які можуть уникнути покарання через правку.

Зокрема, екс-керівник ДФС Роман Насіров, нардеп-втікач Олександр Онищенко, екс-нардеп Микола Мартиненко, колишній військовий прокурор сил АТО Костянтин Кулик, директор "фірташівського" ЗТМК Володимир Сивак,  екс-голова Державної зернової корпорації Валерій Томіленко, голова Держаудитслужби Лідія Гаврилова, мер Одеси Геннадій Труханов, нардепи Бореслав Розенблат та Максим Поляков.

Українська правда

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Теми: Верховна РадазаконодавствоАнтикорупційний суд
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