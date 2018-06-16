Денисову не пустили к Карпюку

Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой не удалось встретиться в субботу с политзаключенным Николаем Карпюком в российском Владимире.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Подала заявление во Владимирском централе на встречу с Николаем Карпюком. Ко мне вышел начальник исправительного учреждения и принял мое заявление. Он сообщил, что сейчас моя встреча с Николаем невозможна ни как уполномоченного, ни как частного лица", - написала Денисова.

По ее словам, как омбудсмена ее не допустили, поскольку не поступили соответствующие документы, а как частное лицо - потому что завершилось время подачи заявления.

"Впрочем руководитель учреждения заверил меня, что заявление начнут рассматривать уже в начале недели", - добавила омбудсмен.

Как сообщалось, в субботу Людмила Денисова сообщила, что намерена встретиться в РФ с политзаключенным Николаем Карпюком.

Также в субботу уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила незаконно осужденного фигуранта дела "крымских диверсантов" Дмитрия Штыбликова, отбывающего наказание в колонии №6 в Омске.

И.о. консула-руководителя Консульства Украины в Новосибирске Олег Финогенов, который вместе с омбудсменом РФ посетил украинского политзаключенного, заявил, что тот выглядит хорошо и не высказывает жалоб.

14 июня российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что уполномоченные по правам человека РФ и Украины рассчитывают посетить по 34 заключенных на территориях обеих стран. Завершить посещения планировалось до августа.

Москалькова также сообщила, что Людмила Денисова планирует посетить Олега Сенцова, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Дмитрия Штыбликова, Романа Сущенко, Александра Кольченко и других политзаключенных, в частности, в аннексированном Крыму. Отмечалось, что первый визит Денисовой состоится 16 июня в Омск, где она посетит Штыбликова.

В свою очередь Людмила Денисова заявила, что переговоры о ее визитах к украинским политзаключенным на территории Российской Федерации зашли в тупик, а относительно посещения Сенцова ей "в достаточно жесткой форме, практически без каких-либо объяснений сказали, что не допустят встречи".

По ее словам, визит к журналисту Роману Сущенко и политзаключенному Николаю Карпюку 14 июня также не состоялся – его перенесли на другие дни.

9 июня президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении политзаключенных Кремля. Стороны договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан.