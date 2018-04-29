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Украинцу Грибу в РФ продлили арест еще на 2 месяца

Воскресенье, 29 апреля 2018, 17:45
Павел Гриб

Октябрьский райсуд Краснодара (РФ) продлил 19-летнему украинскому политзаключенному Павлу Грибу срок содержания в СИЗО еще на два месяца - до 4 июля.

Об этом Громадському сообщил отец Павла Игорь Гриб.

По его словам, заседание суда состоялось в закрытом режиме в субботу, 28 апреля.

Судья, увидев украинского консула и мать Павла Гриба, попросил их покинуть помещение суда. Личного свидания с матерью Павлу так и не предоставили.

По словам Игоря Гриба, за более 8 месяцев, которые Павел находится в СИЗО, ему не было предоставлено ни одного свидания с матерью.

"Мы за это время получили от него только одно письмо, и он получил какое-то письмо от гражданина Украины", - добавил он.

Игорь Гриб отметил, что за время пребывания в СИЗО у его сына значительно ухудшилось зрение.

"Учитывая болезнь, которая у Павла, не приходится говорить о состоянии улучшения... В последнее время у Павла очень село зрение. И на последних допросах, когда ему давали подписывать документы, он очень напрягал глаза", - сказал отец политзаключенного.

Впоследствии пресс-секретарь МИД Марьяна Беца написала в Twitter, что МИД осуждает продление ареста Гриба.

"Осуждаем "решение" российского суда и требуем освобождения политзаключенного Павла Гриба. Также требуем допуска к нему украинских врачей", - написала Беца.

Как сообщалось, 21 марта Российский апелляционный суд оставил под стражей до мая украинца Павла Гриба, суд продлил его арест до 4 мая.

Гриб страдает от портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья.

Генконсульство Украины также неоднократно направляло обращения к российской стороне о возможности обследования юноши.

Однако, так и не получив ответа, Украина решила самовольно отправить группу врачей, которых в украинском не пустили.

В РФ отвечали, что у украинца Гриба нет проблем со здоровьем.

Павел Гриб исчез 24 августа в Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленской области, где "законно" оформили арест.

Беларусь своей вины в похищении украинца российскими спецслужбами не признает.

Адвокат Гриба Андрей Сабинин, после ознакомления с материалами дела, сообщал, что российский суд заочно вынес решение о его задержании на два месяца еще 17 августа, до момента прибытия парня в Гомель.

Сейчас он находится в краснодарском СИЗО. Власти России пытаются обвинить его в подготовке взрыва на школьной линейке в Сочи.

"Украинская правда" в Threads

Темы: политзаключенныеРосcиясуд
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