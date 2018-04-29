Украинцу Грибу в РФ продлили арест еще на 2 месяца
Октябрьский райсуд Краснодара (РФ) продлил 19-летнему украинскому политзаключенному Павлу Грибу срок содержания в СИЗО еще на два месяца - до 4 июля.
Об этом Громадському сообщил отец Павла Игорь Гриб.
По его словам, заседание суда состоялось в закрытом режиме в субботу, 28 апреля.
Судья, увидев украинского консула и мать Павла Гриба, попросил их покинуть помещение суда. Личного свидания с матерью Павлу так и не предоставили.
По словам Игоря Гриба, за более 8 месяцев, которые Павел находится в СИЗО, ему не было предоставлено ни одного свидания с матерью.
"Мы за это время получили от него только одно письмо, и он получил какое-то письмо от гражданина Украины", - добавил он.
Игорь Гриб отметил, что за время пребывания в СИЗО у его сына значительно ухудшилось зрение.
"Учитывая болезнь, которая у Павла, не приходится говорить о состоянии улучшения... В последнее время у Павла очень село зрение. И на последних допросах, когда ему давали подписывать документы, он очень напрягал глаза", - сказал отец политзаключенного.
Как сообщалось, 21 марта Российский апелляционный суд оставил под стражей до мая украинца Павла Гриба, суд продлил его арест до 4 мая.
Гриб страдает от портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья.
Генконсульство Украины также неоднократно направляло обращения к российской стороне о возможности обследования юноши.
Однако, так и не получив ответа, Украина решила самовольно отправить группу врачей, которых в украинском не пустили.
В РФ отвечали, что у украинца Гриба нет проблем со здоровьем.
Павел Гриб исчез 24 августа в Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленской области, где "законно" оформили арест.
Беларусь своей вины в похищении украинца российскими спецслужбами не признает.
Адвокат Гриба Андрей Сабинин, после ознакомления с материалами дела, сообщал, что российский суд заочно вынес решение о его задержании на два месяца еще 17 августа, до момента прибытия парня в Гомель.
Сейчас он находится в краснодарском СИЗО. Власти России пытаются обвинить его в подготовке взрыва на школьной линейке в Сочи.