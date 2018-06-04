Сенцов таки согласился встретиться с архиепископом Климентом
Заключенный украинский режиссер Олег Сенцов согласился на встречу с архиепископом Симферопольским и Крымским Климентом.
Об этом сообщила двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан в Facebook.
"Итог. Олег все-таки согласился на встречу с Климентом", - написала она.
Ранее Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата сообщила, что архиепископ симферопольский и крымский Климент отбыл в российскую колонию "Белый медведь", чтобы увидеть Олега Сенцова.
Как сообщалось, Сенцов, задержанный в Крыму в 2014 году и приговоренный к 20 годам за "подготовку теракта", голодает с 14 мая.
Сначала Сенцов отказался от встречи с Климентом.
Он выдвинул условие освободить всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ.
В Украине и мире прошли акции в поддержку и за освобождение Сенцова и других политических узников Кремля.
Министерство здравоохранения Украины призвало руководство Россиидопустить украинских и международных врачей к украинским политзаключенным.
Матери Олега Сенцова и Александра Кольченко обратились к президенту Петру Порошенко с просьбой о скорейшем содействии в освобождении сыновей.
А посольство Украины в Австрии призвало тамошние медиа поднять вопрос Сенцова во время визита российского президента Владимира Путина.
Читайте также: Где и в каких условиях держат пленников Кремля: онлайн-карта