Сенцов таки согласился встретиться с архиепископом Климентом

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Понедельник, 4 июня 2018, 19:07

Заключенный украинский режиссер Олег Сенцов согласился на встречу с архиепископом Симферопольским и Крымским Климентом.

Об этом сообщила двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан в Facebook.

"Итог. Олег все-таки согласился на встречу с Климентом", - написала она.

Ранее Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата сообщила, что архиепископ симферопольский и крымский Климент отбыл в российскую колонию "Белый медведь", чтобы увидеть Олега Сенцова.

Как сообщалось, Сенцов, задержанный в Крыму в 2014 году и приговоренный к 20 годам за "подготовку теракта", голодает с 14 мая.

Сначала Сенцов отказался от встречи с Климентом.

Он выдвинул условие освободить всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ.

В Украине и мире прошли акции в поддержку и за освобождение Сенцова и других политических узников Кремля.

Министерство здравоохранения Украины призвало руководство Россиидопустить украинских и международных врачей к украинским политзаключенным.

Матери Олега Сенцова и Александра Кольченко обратились к президенту Петру Порошенко с просьбой о скорейшем содействии в освобождении сыновей.

А посольство Украины в Австрии призвало тамошние медиа поднять вопрос Сенцова во время визита российского президента Владимира Путина.

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Украинская правда
Темы: Сенцов Крым Росcия
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