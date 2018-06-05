Следствие по MH17: Минобороны России поймали на лжи о "Буке"

Заявления Минобороны России, что российский "Бук не мог сбить MH17, так как все такие ракеты старше 25 лет в РФ утилизируются, оказались ложью.

Об этом сообщил в Twitter основатель исследовательской команды Bellingcat Элиот Хиггинс.

Он выяснил, что российский концерн "Алмаз-Антей" в 2015 году моделировал катастрофу MH17 при помощи ракеты для "Бука", изготовленной в 1987 году, то есть 28 лет назад.

"А по утверждению россиян, эта ракета должна быть утилизирована", - отмечает Хиггинс.

По его словам, год выпуска он установил по номеру на корпусе, который виден на распространенном "Алмаз-Антеем" видео.

Ранее Минобороны России, комментируя доклад следственной группы, объявило, что все ракеты для "Бука" после 25 лет эксплуатации "подлежат списанию и утилизации".

Эти ракеты, как утверждает министерство, сразу же изымаются, списываются и отправляются на утилизацию. При этом такие ракеты, говорилось в заявлении оборонного ведомства, могут использовать украинские военные.

24 мая международная Совместная следственная группа по расследованию падения самолета рейса МН17 объявила о выводе, что малазийский "Боинг" был сбит над Донецкой областью в 2014 году зенитно-ракетным комплексом "Бук", который прибыл в Украину из 53-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил РФ, расположенной под Курском.

Следователи также опубликовали видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут ЗРК из России в Украину.

Минобороны России причастность к катастрофе отрицает.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейсМН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17 пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

В другом докладе Bellingcat опубликовал фото "Бука 332", сделанное в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском, вероятно, весной 2013 года.

В России заявили, что не стоит доверять расследованию группы Bellingcat.