Сводка ООС: бои продолжались на Луганском направлении, есть раненые

В течение суток боевые действия продолжались преимущественно на Луганском направлении, два военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

"Запрещенное Минским договоренностями вооружение противник применил по защитникам Новотошковского, Крымского и Причепиловки", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевики вели хаотические обстрелы из стрелкового оружия и гранатометов по позициям украинских военнослужащих, которые дислоцируются вблизи населенных пунктов Марьинка, Водяное, Луганское, Широкино и Павлополь.

"Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ", - отмечают в пресс-центре.

Подразделения радиотехнических войск из состава Объединенных сил также обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат российского производства "Орлан-10".