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Сводка ООС: бои продолжались на Луганском направлении, есть раненые

Вторник, 5 июня 2018, 20:17

В течение суток боевые действия продолжались преимущественно на Луганском направлении, два военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

"Запрещенное Минским договоренностями вооружение противник применил по защитникам Новотошковского, Крымского и Причепиловки", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевики вели хаотические обстрелы из стрелкового оружия и гранатометов по позициям украинских военнослужащих, которые дислоцируются вблизи населенных пунктов Марьинка, Водяное, Луганское, Широкино и Павлополь.

"Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ", - отмечают в пресс-центре.

Подразделения радиотехнических войск из состава Объединенных сил также обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат российского производства "Орлан-10".

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассОРДЛО
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