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Зведення ООС: бої тривали на Луганському напрямку, є поранені

Вівторок, 5 червня 2018, 20:17

Упродовж доби бойові дії тривали переважно на Луганському напрямку, два військовослужбовця зазнали поранень.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

"Заборонене Мінським домовленостями озброєння противник застосував по оборонцям Новотошківського, Кримського та Причепилівки", - йдеться у повідомленні.

Крім того, бойовики вели хаотичні обстріли зі стрілецької зброї та гранатометів по позиціям українських військовослужбовців, які дислокуються поблизу населених пунктів Мар’їнка, Водяне, Луганське, Широкине та Павлопіль.

"Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь", - зазначають у прес-центрі.

Підрозділи радіотехнічних військ зі складу Об’єднаних сил також виявили та знищили безпілотний літальний апарат російського виробництва "Орлан-10".

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбасОРДЛО
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