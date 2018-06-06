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Поддельные товары попадают в ЕС через Украину, Албанию и Марокко – отчет

Среда, 6 июня 2018, 17:47

Производители в странах Европейского Союза ежегодно несут убытки на общую сумму в 60 млрд евро из-за фальсифицированных товаров.

Об этом говорится в отчете Европейского ведомства интеллектуальной собственности (EUIPO).

Отчет подготовлен по итогам ряда исследований, проведенных с 2013 года по 13 категориям товаров: косметика и средства личной гигиены; одежда, обувь и аксессуары; спортивные товары; игрушки и игры; ювелирные изделия и часы; сумки и багаж; музыкальные записи; спиртные напитки и вино; фармацевтические препараты; пестициды; смартфоны; аккумуляторы; шины.

"Сегодняшние данные показывают, что прямые годовые потери этих секторов равны 60 млрд евро, что соответствует 7,5% их продажи, в результате присутствия поддельных товаров на рынке. Накопленные убытки эквивалентны 116 евро на одного гражданина ЕС в год", - говорится в отчете.

Согласно документу, большая часть фальсифицированных товаров производится в Китае, Индии и Турции. Среди основных глобальных транзитных пунктов - Гонконг, ОАЭ, Сингапур и Панама.

"На Ближнем Востоке были обнаружены важные региональные транзитные пункты, через которые поддельные товары попадают в Африку, тогда как Албания, Марокко и Украины были определены как три транзитных маршрута в ЕС. Аналогичным образом Панама была отмечена как важный транзитный пункт для фальшивок, доставляемых в Соединенные Штаты", - говорится в отчете.

В ведомстве прогнозируют, что в ближайшие годы убытки от такой деятельности могут достичь 85 млрд евро ежегодно, а это 5% от всего импорта ЕС.

Европейская правда

Темы: ЕСторговляУкраинаконтрабанда
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