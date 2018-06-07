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В Киеве создали интерактивную карту велоинфраструктуры

Четверг, 7 июня 2018, 15:51

В столице презентовали тестовую версию карты велосипедной инфраструктуры города.

Об этом сообщает Kyiv Smart City.

Велокарта – это совместный проект инициативы Kyiv Smart City и общественной организации "Киев – Велосипедный город", она работает на базе информационно-аналитической системы "Майно".

"Мы будем собирать данные, чтобы оценить и в дальнейшем спрогнозировать развитие велосипедной инфраструктуры города, предусмотреть планировочные решения. Ресурс карты могут использовать как горожане, так и власть", - говорится в сообщении. 

 
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Отмечается, что на протяжении 2017 года команда исследователей занималась поиском и классификацией уже имеющихся городских объектов велоинфраструктуры, чтобы проинформировать киевлян об актуальном состоянии велосипедной ситуации в городе.

На карту нанесены велодорожки и велополосы, рекреационные маршруты с грунтовым покрытием дороги, а также полосы общественного транспорта, где разрешено движение на велосипеде. Кроме того, здесь обозначены здания с велосипедными парковками, кафе, рестораны, магазины, бизнес-центры, учебные заведения, парки, скверы и жилые постройки.

"Благодаря исследованию мы получили качественные данные о состоянии велосипедной инфраструктуры города Киева. Суммарная длина велосипедных дорожек и велополос в столице составляет 58 км. Общая длина полос общественного транспорта, где августа 2017 года разрешено движение на велосипеде, – 12 км. Количество местных локаций с обустроенными велосипедными парковками – 456", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2018 году начнется новое исследование по сбору данных, чтобы получить актуальную картину состояния развития велосипедной инфраструктуры и обновить данные.

"Сейчас мы акцентируем внимание на построении новых велодорожек и расширении сети веломаршрутов", - подытожили активисты.

Украинская правда
Темы: Киевтранспорт
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