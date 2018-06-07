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Антикоррупционный суд: В Венецианской комиссии "довольны и счастливы"

Четверг, 7 июня 2018, 17:41
Антикоррупционный суд: В Венецианской комиссии довольны и счастливы

Венецианская комиссия приветствует принятие закона об Антикоррупционном суде в Украине и считает этот шаг свидетельством продолжения реформ.

Об этом говорится в заявлении президента комиссии Джанни Букиккио.

"С большим удовольствием - и я бы даже сказал с большой радостью - я узнал о сегодняшнем решении Верховной рады о принятии закона о Высшем антикоррупционном суде. Согласно сообщениям, принятый закон соответствует рекомендации Венецианской комиссии", - говорится в заявлении.

"Я хотел бы поздравить членов Верховной рады с сегодняшним голосованием и благодарю всех, кто способствовал принятию закона. Это важный шаг вперед для Украины и для Европы, прежде всего для граждан Украины, которые слишком долго страдали от зла ​​коррупции. Сегодняшнее голосование показывает, что Украина настроена продолжать путь реформ и европейской интеграции", - отметили в комиссии.

Он призвал всех причастных обеспечить быстрое формирование суда и предоставить ему соответствующие средства для функционирования.

Напомним, 7 июня Верховная рада поддержала законопроект №7440 о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.

За соответствующее решение во втором чтении проголосовали 315 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к закону, членов Совета международных экспертов будет назначать Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) на основании предложений международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Как пояснил в Facebook нардеп Мустафа Найем, принятый закон предусматривает, что международные эксперты будут играть решающую роль в назначении судей Антикоррупционного суда.

Европейская правда

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Темы: ЕСАнтикоррупционный суд
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