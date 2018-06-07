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Антикорупційний суд: У Венеціанській комісії "задоволені та щасливі"

Четвер, 7 червня 2018, 17:41
Антикорупційний суд: У Венеціанській комісії задоволені та щасливі

Венеціанська комісія вітає ухвалення закону про Антикорупціний суд в Україні і вважає цей крок свідченням готовності продовжувати реформи.

Про це йдеться у заяві президента комісії Джанні Букіккіо.

"З великим задоволенням - і я б навіть сказав з великою радістю, я дізнався про сьогоднішнє рішення Верховної Ради щодо затвердження закону про Вищий антикорупційний суд. Згідно з повідомленнями, прийнятий закон відповідає рекомендації Венеціанської комісії", - йдеться у заяві.

"Я хотів би привітати членів Верховної Ради з сьогоднішнім голосуванням і дякую всім, хто сприяє прийняттю закону. Це важливий крок вперед для України та для Європи, передусім для громадян України, які занадто довго страждали від зла корупції. Сьогоднішнє голосування показує, що Україна налаштована продовжувати шлях реформ та європейської інтеграції",

Він закликав всіх причетних забезпечити швидке заснування суду та надати йому відповідні засоби для його функціонування.

Нагадаємо, 7 червня Верховна рада підтримала законопроект №7440 про створення в Україні Вищого антикорупційного суду.

За відповідне рішення у другому читанні проголосували 315 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою до закону, членів Ради міжнародних експертів призначатиме Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції.

Як пояснив у Facebook нардеп Мустафа Найем, ухвалений закон передбачає, що міжнародні експерти матимуть вирішальну роль у призначенні суддів Антикорупційного суду.

Європейська правда

Теми: ЄСАнтикорупційний суд
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