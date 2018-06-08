ООС: Боевики применили минометы и артиллерию, 4 пострадавших

За прошедшие сутки боевики 10 раз применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм и 2 раза артиллерию калибра 122 мм - 4 украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр операции Обьеданих сил в возведении состоянию на 7:00 8 июня.

"За прошедшие сутки ситуация в районе проведения ООС оставалась сложной, интенсивность боевых действий, которые продолжались по всей линии соприкосновения, увеличилось. Всего за минувшие сутки зафиксировано 37 нарушений прекращения огня противником", - говорится в отчете.

На Луганском направлении самые активные боевые действия продолжались в районах н.п. Крымское и Новотошковское, где в течение суток боевики 4 раза использовали минометы и танк.

На Горловском направлении бои не прекращаются возле Зайцевого, на Донецком - в районе н.п. Каменка.

"Имеет признаки обострения ситуация на Мариупольском направлении - в районах поселков Водяное и Лебединское, где, в течение суток, враг выпустил по меньшей мере 85 мин и снарядов.

С целью недопущения продвижения противника в сторону наших позиций и подавления его огневых точек, подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ, надежно удерживая позиции", - заявили в пресс-центре.

По данным разведки, 1 боевик погиб, 2 ранены.

"Как уже сообщалось, вчера утром противник, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, совершил террористический акт в н.п. Голубовское на Луганщине, которая находится под оккупацией российских войск.

Контрбатарейная радарами и другими средствами объективного контроля зафиксировано, что обстрел гражданского микроавтобуса террористами осуществлено 82-мм минометом с северной окраины н.п. Донецкий", - подчеркнули в ООС.