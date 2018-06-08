У Путина выпустили мороженое "Выбор Кремля"

Управление делами президента РФ выпустило мороженое "Выбор Кремля", его уже можно купить.

Об этом сообщают "РИА Новости".

По словам пресс-секретаря управделами Елены Крыловой, мороженое "Выбор Кремля" можно приобрести в Госдуме, Совете Федерации и на Красной площади, а также в регионах.

"Мороженое можно приобрести в российских регионах, комбинате питания "Кремлевский", в точках продаж в Совете Федерации, Государственной думе", - сказала Крылова.

Она отметила, что существует несколько видов мороженого – пломбир с вишневым вареньем, крем-брюле, классический пломбир, шоколадный пломбир, эскимо.