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На Буковине будут расследовать избиение несовершеннолетнего полицейскими

Пятница, 8 июня 2018, 17:33

Правоохранители будут расследовать избиение несовершеннолетнего на Буковине работниками полиции в Черновицкой области.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко в Facebook.

Отец несовершеннолетнего обратился в прокуратуру области и заявил об избиении его сына работниками полиции, что и стало основанием для регистрации уголовного производства.

"Прокуратура внесла сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 365 УК (превышение власти или служебных полномочий работниками правоохранительного органа) в отношении служащих Шевченковского отделения полиции Черновицкого отдела полиции ГУНП в Черновицкой области", - написал Лысенко.

Сообщается, что происшествие произошло после того, как парень нашел неизвестную коробку на улице. Коробка взорвалась, в результате чего он получил телесные повреждения.

Также заявление отца пострадавшего направили в соответствующие органы для проведения служебных проверок, результаты которых будут приобщены к материалам производства.

Украинская правда
Темы: полицияЧерновицкая область
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