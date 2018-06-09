Сенаторы раскритиковали Трампа за призыв вернуть Россию в G7

Американские сенаторы-республиканцы Джефф Флейк, Бен Сасс и Джон Маккейн раскритиковали президента США Дональда Трампа за то, что он предложил вернуть Россию в состав "Большой семерки".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Нет, Россию нельзя добавить (в состав – ред.) G7", - написал Дж.Флейк в своем Twitter.



В свою очередь Сасс заявил, что Москва "ведет теневую войну против Америки, и (американское – ред.) руководство должно действовать соответствующе".



А сенатор Маккейн заявил, что "Россия недостойна быть членом G8 из-за вмешательства в Украине и присоединения Крыма".



"Необъяснимо, почему президент (Д.Трамп – ред.) продемонстрировал нашим противникам уважение и доверие, которые должны проявляться только в отношении наших ближайших союзников", - добавил он.



Члены Демократической партии также высказались против предложения президента.



В частности лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что "президент Трамп превращает внешнюю политику США в международную шутку и беспричинно наносит стране долговременный урон".



"Поддержка идеи возвращения России в состав G7 со стороны президента сразу после того, как они (российская сторона – ред.) вмешались в наши выборы с целью поддержки его кампании, вызовет у миллионов американцев серьезные вопросы и сомнения", - написал Шумер в Twitter.

Президент США Дональд Трамп поддержал возвращение России в клуб наиболее влиятельных государств мира.

С ним согласился премьер Италии Джузеппе Конте.

Канада заявила, что не поддержит возвращение к формату G8 с участием России, пока она продолжает оккупацию Крыма.

Позже страны-участницы G7 единогласно выступили против призыва президента США Дональда Трампа восстановить Россию в этой структуре.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что России не будет на саммитах G7 без прогресса в Украине.

Россия была исключена из группы стран с крупнейшими экономиками после аннексии украинского Крыма в 2014 году. Сегодня в группу входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.