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Больше 90% россиян считают себя патриотами

Суббота, 9 июня 2018, 14:17

Около 92% россиян считают себя патриотами и только 5% опрошенных таковыми себя назвать не могут.

Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, сообщает РБК.

Отмечается, что это максимальный показатель за 18 лет, в 2000 году о своем патриотизме заявили 84% участников опроса.  

По мнению опрошенных, быть патриотом – это значит "любить свою страну" (59%), "стремиться к изменению положения дел в стране, чтобы обеспечить ей достойное будущее" (39%), "работать для процветания страны" (38%), "защищать страну от нападок и обвинений" (29%).

Отмечается, что исследование социологов было приурочено ко Дню России, который отмечается 12 июня.

В то же время, согласно опросу Левада-центра, только 49% россиян помнят название отмечаемого 12 июня праздника.

По мнению 34%, это День независимости России, по мнению 2% - годовщина принятия Декларации о государственном суверенитете России. Еще 1% считает, что это годовщина выборов первого президента страны.

Телефонный опрос ВЦИОМа проходил 3–4 июня, в нем приняли участие 2 тысяч человек.

Темы: Росcияопрос
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