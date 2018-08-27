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Муженко не исключил: В штурме Иловайская были заинтересованы "некоторые политики"

Понедельник, 27 августа 2018, 12:57
Муженко не исключил: В штурме Иловайская были заинтересованы некоторые политики

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко не исключает, что в штурме Иловайска в августе 2014 года могли быть заинтересованы "некоторые политики и бизнесмены".

Такое мнение он высказал в интервью для документального фильма о событиях в Иловайске в 2014 году.

"Я думаю, что такое влияние было", - заявил он.

Муженко добавил, что ему известно о двух совещаниях, одно из которых провели у тогдашнего руководителя аппарата Днепропетровской ОГА Геннадия Корбана, второе - в Курахово.

"... Я знаю об этом совещании, которое было у Корбана. Такая информация у нас была. Была информация также о совещании, которое было в Курахово. Там тоже вопросы рассматривались о важности критических объектов на территории Донецкой области", - отметил Муженко.

По его мнению, там (на совещаниях - ред.) "были и определенные планы взятия под контроль Иловайска".

"Это был просто промежуточный этап к контролю над какими-то серьезными объектами. Возможно ТЭС, возможно какой-то другой объект на территории Донецкой области", - отметил начальник Генштаба ВСУ.

"Насколько они (участники совещания - ред.) повлияли, я сейчас не могу объяснить, лучше спросить у тех командиров батальонов и у тех людей, которые имели или могли иметь влияние. Я такой вариант не исключаю", - заявил Муженко.

Он отметил также, что был "слабо проинформирован об объектах инфраструктуры, объектах, которые влияли на жизнедеятельность в целом в этом регионе, в т.ч. о базах государственного резерва".

"Той (базе госрезерва - ред.), которая была в Докучаевске и которая была оставлена. Мы запросы делали соответственно в министерства и в Кабинет министров и полного перечня таких объектов мы не получили", - отметил начальник Генштаба.

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14 августа 2017 года ГПУ опубликовала результаты расследования Иловайской трагедии в августе 2014 года.

По данным Главной военной прокуратуры, только  за 29 августа 2014 года под Иловайском погибли 366 украинских бойцов, 429 - получили ранения различной степени тяжести, еще 300 - попали в плен.

Во время Иловайской трагедии переговоры о коридоре для вывода из окружения украинских военных вели начальник Генштаба Украины Виктор Муженко и заместитель Генерального штаба РФ генерал-полковник Богдановский.

Украинская правда

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Темы: ИловайскМуженкоДонбассвойна
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