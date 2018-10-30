Суд назвал дату последнего слова Януковича перед приговором

Обвиняемый в государственной измене экс-президент Виктор Янукович сможет обратиться к суду с последним словом 19 ноября.

Об этом заявил председательствующий судья Владислав Девятко.

"Относительно предоставления разумных сроков (для регистрации в качестве иностранных адвокатов в России защитников Януковича – ред.) – 19 ноября является именно тем разумным сроком, за который вы сможете зарегистрироваться или не зарегистрироваться. Суд определяет одну дату для последнего слова и предлагает использовать именно ее", - сказал судья.

Он добавил, что нерегистрация адвоката Александра Горошинского как иностранного адвоката в России, не должна отразиться на дате последнего слова, потому что в России уже зарегистрированы два других защитника Януковича.

Девятко также напомнил, что по украинскому законодательству "суд уже на данном этапе может уйти в совещательную комнату для принятия окончательного решения", но учитывая европейскую конвенцию по правам человека, он предоставит Януковичу возможность обратиться к суду.

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