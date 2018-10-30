Суд назвал дату последнего слова Януковича перед приговором

Обвиняемый в государственной измене экс-президент Виктор Янукович сможет обратиться к суду с последним словом 19 ноября.

Об этом заявил председательствующий судья Владислав Девятко.

"Относительно предоставления разумных сроков (для регистрации в качестве иностранных адвокатов в России защитников Януковича – ред.) – 19 ноября является именно тем разумным сроком, за который вы сможете зарегистрироваться или не зарегистрироваться. Суд определяет одну дату 19 ноября для последнего слова и предлагает использовать именно ее", - сказал судья.

Он добавил, что нерегистрация адвоката Александра Горошинского как иностранного адвоката в России, не должна отразиться на дате последнего слова, потому что в России уже зарегистрированы два других защитника Януковича.

Девятко также напомнил, что по украинскому законодательству "суд уже на данном этапе может уйти в совещательную комнату для принятия окончательного решения", но учитывая европейскую конвенцию по правам человека, он предоставит Януковичу возможность обратиться к суду.

При этом Девятко добавил, что Януковича уже дважды приглашали выступить с последним словом – 12 и 23 октября – но он эти возможности проигнорировал.

"Поэтому суд не считает необходимым определять другие резервные даты. Если по тем или иным причинам суд не сможет услышать Виктора Януковича, если он не воспользуется предоставленным ему правом, то суд еще раз подчеркивает, что по требованиям УПК, у суда возник долг и право выйти в совещательную комнату для принятия окончательного решения по делу", - сказал судья и объявил перерыв до 10:00 19 ноября.

Напомним, Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Суд по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича должен был перейти к стадии судебных прений 30 июля.

Но 31 июля адвокаты Януковича заявили об отводе судьям и прокурорам и покинули судебное заседание.

Поэтому суд решил предоставить экс-президенту государственного защитника.

Кроме того, Янукович нанял еще одного адвоката – Байдыка, чтобы усилить команду своих защитников.

Речь Байдыка в дебатах началась 13 сентября и продолжалась более 30 часов.

5 октября стало известно, что Байдык заболел и ушел на больничный, поэтому выступать начал Горошинский.

Украинский суд ждал Януковича с последним словом до конца октября.

Экс-президент просил суд обеспечить его участие в судебных прениях путем видеоконференцcвязи и с адвокатом, для регистрации которого в качестве иностранного адвоката в России нужен 1 месяц.

30 октября суд закончил прения по делу о госизмене Януковича.