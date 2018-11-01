С прошлого года в Украине зафиксировано более 140 нападений на журналистов

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что с начала 2017 года произошло 143 нападения на журналистов, а в суд направлено дело только по 14-ти из них.

Об этом он сказал во время общественных слушаний по физической безопасности журналистов и состояния свободы слова, передает "Укринформ".

По его словам, ситуация с безопасностью журналистов является чрезвычайной, о чем свидетельствует ежемесячный мониторинг опасности журналистов Украины.

"Мы зафиксировали за 9 месяцев 64 инциденты физической агрессии в отношении журналистов. Всего с начала 2017 года нами зафиксировано 143 инцидента применения силы в отношении журналистов", - рассказал Томиленко.

"По каждому мы направили запросы в Национальную полицию, МВД, ГПУ и СБУ. Получили информацию, что из 143 инцидента в суд передано 14 ситуаций", - добавил он.

Он обнародовал Декларацию в защиту свободы слова в преддверии президентских выборов 2019 года. В этом документе НСЖУ призывает всех кандидатов на пост главы государства задекларировать и соблюдать 7 принципов.

В частности, они должны уважать свободу слова, не делать никаких действий, которые незаконно ограничивают эти свободы, и публично осуждать такие случаи, не препятствовать работе СМИ и не оказывать давление на них.

Кроме того, кандидаты должны пообещать не использовать правоохранительные органы для преследования журналистов, а руководство правоохранительных органов - ежегодно проводить публичные отчеты о результатах расследования преступлений против представителей СМИ.

В декларации отмечается, что кандидаты в президенты должны с уважением относиться ко всем работникам СМИ, уважать действующее законодательство в сфере свободы слова, а законодательные новации должны быть согласованы с журналистским сообществом.