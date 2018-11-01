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Турчинов о российских санкциях: Напугали ежей голым задом!

Четверг, 1 ноября 2018, 11:58

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов лаконично отреагировал на введение Россией санкций в отношении украинских граждан и компаний.

Свой комментарий он разместил в Facebook.

"Напугали ежей голым задом! По моему мнению это единственный возможный комментарий, который можно дать в отношении российских санкций против Украины", - написал Турчинов.

Позже на странице секретаря СНБО появилось и видео его комментария, в котором он отмечает, что информация о российских санкциях застала его на военном полигоне на юге Украины неподалеку аннексированного Россией Крыма, где проводятся масштабные военные учения по противовоздушной обороне.

Как сообщалось, секретарь СНБО Александр Турчинов фигурирует в санкционном списке России, обнародованном в четверг.

1 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа главы российского государства "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ".

Документом вводятся специальные экономические меры в отношении 322 физических лиц и 68 юридических лиц. Речь идет о замораживании счетов, ценных бумаг и имущества на территории России, а также о запрете на вывод капитала за пределы РФ

Украина ввела санкции против России летом. В июне 2018 года президент Петр Порошенко ввел в действиерешение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкции относительно 14 физических лиц и 30 юридических из России.

Украинская правда
Темы: санкцииРосcияТурчинов
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