Полиция обыскала оценщика "рюкзаков Авакова"

Национальная полиция провела обыски у эксперта, которая оценивала так называемые "рюкзаки Авакова".

Об этом свидетельствует постановление Хмельницкого горрайонного суда, который арестовал документы, изъятые при обыске.

Обыск прошел 8 ноября в киевском офисе ООО "Бюро судебных экспертиз "Надежда".

Среди имущества, которое изъяла полиция, были в том числе "сшитые документы с обложкой с надписью "материалы уголовного производства №42015000000001349 от 07.07.2015" на 165 л".

Именно в рамках этого производства НАБУ расследовало так называемые "рюкзаки Авакова" – закупку рюкзаков для нужд армии, в которой фигурировал сын министра внутренних дел Арсена Авакова.

Также 8 ноября правоохранители провели обыск по адресу, где зарегистрирована фирма, и еще в одной столичной квартире.

Изъятые там ноутбук, жесткие диски, копию паспорта, устав "Надежды", материалы экспертных исследований и другие документы тоже арестовали.

Дело, в котором фигурирует бюро "Надежда", открыли в июне 2018 года. Полиция Хмельницкой области подозревает, что ее директор "проводила товароведные экспертизы, в выводах которых сознательно занижала стоимость объектов исследования".

В течение 2011-2016 годов она работал в центре правовой помощи "Правозахыст".

"Правозахысту" якобы заказывали экспертизы с заниженной стоимостью имущества. Среди заказчиков полиция называет, в частности, должностных лиц Минобороны.

Следствие считает, что это привело к материальным убыткам государству и отдельным предприятиям в 396 075 гривен.

В 2016 году одна из сотрудниц "Правозахысту" создала ООО "Бюро судебных экспертиз "Надежда" и продолжила проводить товароведческие экспертизы.

Вероятно, речь идет о Надежде Бугровой, которая значится единственным учредителем и руководителем фирмы.

"Украинская правда" пыталась получить комментарий женщины, однако номер ее телефона на данный момент недоступен, на сообщение в соцсети Бугрова пока не ответила.

В июне 2018 года директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявлял, что МВД давит на экспертов в деле "рюкзаков Авакова".

Тогда он сообщил, что на одного из экспертов, который исследовал качество рюкзаков, зарегистрировали уголовное производство, в котором значится, что он якобы подделал вывод о ненадлежащем качестве указанных рюкзаков.

Позже Сытник рассказал журналистам, что речь идет о Надежде Бугровой из ООО "Бюро судебных экспертиз "Надежда".

В деле о растрате госсредств при закупке рюкзаков для Нацгвардии Министерством внутренних дел НАБУ осенью 2017 года задержало 3 человек: сына главы МВД Александра Авакова, экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и Владимира Литвина, который в 2014 году руководил ИТ-компанией "Turboseo".

5 апреля 2018 года правоохранители сообщили, что завершили досудебное расследование в отношении всех троих подозреваемых.

Однако 12 июля 2018 года стал известно, что прокурор САП закрыл дело против Александра Авакова и Сергея Чеботаря.

Третий фигурант дела так называемых "рюкзаков Аваков" о хищении средств Владимир Литвин фактически взял вину на себя.

11 сентября суд утвердил сделку о признании виновности между САП и Литвином.

Его признали виновным по ч. 4 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах или организованной группой) и ч. 3 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа).

Литвину назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в два года и компенсацию убытков почти 5 млн. Сумму убытков уменьшили по результатам повторной экспертизы, проведенной уже после закрытия дела против Авакова и Чеботяра.

Читайте также: Дело сына Авакова. Все подробности и реакция в окружении министра и президента