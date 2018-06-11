Сытник о деле "рюкзаков Авакова": МВД давит на экспертов

Министерство внутренних дел давит на экспертов, которые исследовали вещественные доказательства, фигурирующие в деле о растрате госсредств ведомства при закупке рюкзаков для Нацгвардии с участием сына министра Арсена Авакова - Александра.

Об этом в понедельник журналистам сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

"Есть службы, которые соприкасаются с нашей работы. В первую очередь, это экспертные службы, которые пишут выводы экспертиз. Особенно это касается тех дел, где установлены убытки. На них оказывается давление, в том числе, со стороны МВД", - сказал он.

По его словам, сейчас на одного из экспертов, который исследовал качество рюкзаков, Министерством внутренних дел зарегистрировано уголовное производство, в котором значится, что он якобы подделал вывод о ненадлежащем качестве указанных рюкзаков.

Сытник добавил, что по его мнению, давление на эксперта оказывается потому, что качество рюкзаков имеет определяющее значение в деле.

Также он отметил, что это не единичный случай давления на экспертов.

Ранее Апелляционный суд Киева перенес на 27 июня рассмотрение апелляционной жалобы на арест имущества сына министра внутренних дел Арсена Авакова - Александра.

Как сообщалось, Александр Аваков является фигурантом дела о растрате госсредств при закупке МВД рюкзаков для Нацгвардии.

По делу НАБУ задержало 3 человек: Александра Авакова, экс-замглавы МДВ Сергея Чеботаря и Владимира Литвина, который в 2014 году руководил ИТ-компанией "Turboseo". Им было объявлено о подозрении.

1 ноября 2017 года суд избрал Александру Авакову меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета. Такую же меру пресечения избрали Чеботарю.

В начале ноября 2017 года Соломенский райсуд Киева арестовал недвижимость всех трех фигурантов дела, но в декабре Апелляционный суд Киева отменил решение об аресте имущества сына Авакова.

25 апреля Соломенский райсуд Киева повторно отменил арест недвижимостисына главы МВД Арсена Авакова Александра, которого подозревают в хищении денег при закупке МВД рюкзаков для Нацгвардии.

Речь шла о трех паркоместах и двух квартирах. Отмечалось, что решение обжалованию не подлежит.

Но 4 мая Соломенский суд Киева снова наложил арест на квартиры, паркоместа и акции сына министра внутренних дел Александра Авакова.

Читайте также: Дело сына Авакова. Все подробности и реакция в окружении министра и президента