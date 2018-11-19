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Омелян уже вернул себе загранпаспорта

Понедельник, 19 ноября 2018, 13:42

Министр инфраструктуры Владимир Омелян, которого подозревают в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации, забрал свои загранпаспорта, которые изымались в качестве меры пресечения.

Об этом он сообщил "Украинской правде" в понедельник, 19 ноября.

Действие меры пресечения, избранной судом для министра, завершилась 15 ноября.

Выбрать новую следствие не просило.

"Я только сегодня забрал паспорта, потому что был физически в командировке... Для меня лично невыясненным остается вопрос, для чего было это все с помпой такой делать", – отметил Омелян.

Сейчас он и его адвокаты знакомятся с материалами дела.

6 ноября НАБУ и САП заявили, что завершили расследование уголовного производства в отношении Омеляна.

В САП сообщали, что не планируют подавать в суд ходатайство о продлении меры пресечения для Владимира Омеляна.

Следователи считают, что "в 2015 году, находясь на должности заместителя министра инфраструктуры, чиновник приобрел в собственность активы, законность оснований получения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы".

В частности, Омелян якобы приобрел себе внедорожник BMW X5 2015 выпуска. Автомобиль, по словам министра, принадлежит его брату.

Также чиновник якобы отметил направдивую стоимость еще одного авто, Volvo S80 2007, и не отобразил аренду и пользование домом.

Омелян говорит, что в доме был в гостях.

13 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Санкция более тяжелой статьи (ч.3 ст.368-2 "Незаконное обогащение") предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

14 сентября суд избрал меру пресечения Омеляну. Его отпустили на поруки и обязали сдать загранпаспорта.

В то же время НАБУ предоставило разрешение министру выезжать в зарубежные командировки.

Министр заявил, что будет доказывать свою невиновность в суде. Омелян сообщил, что на него было оказано давление со стороны руководства НАБУ и ему известно о фактах сотрудничества руководства НАБУ с украинскими политиками.

Соня Лукашова, для УП

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Темы: Омелянсуддекларации
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