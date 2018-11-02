Под Львовской ОГА горняки требовали зарплат и отставки министра

Горняки госпредприятия "Львовуголь" под стенами Львовской областной госадминистрации требуют выплатить им долги по зарплате и уволить министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

По данным "Радио Свобода", на предупредительную акции 2 ноября вышли более 200 шахтеров.

Как утверждают протестующие, на сегодняшний день государство задолжало шахтам 250 миллионов гривен за добытый уголь.

Шахтеры Львовской области протестуют из-за невыплаты зарпалт Николай Тис, ZIK

"За сентябрь мне выплатили 30% зарплаты. Не отгружают угля на (теплоэлектроцентрали – ред.) "Добротвир" и "Бурштын". Мы добываем уголь, он есть, а не отгружают. Имеем собственные деньги, а на модернизацию шахт их не выдают. Здесь горняки со всех шахт", – рассказал работник шахты "Степова" Петр.

Его коллега Сергей Белинский сказал: "Шахта "Степова" выполнила вчера годовой план, а мы не можем получить заработанные деньги. Министр Насалык постоянно нас обманывает".

"Мы вышли уже на безубыточный уровень, не просим у государства дать деньги, а их зарабатываем. Мы заработали 280 миллионов гривен, это фонд двух месяцев, идет на зарплаты", – возмутился он.

Горняки заявляют, что в течение года вместо выплаты зарплаты дважды в месяц им на карточку деньги перечисляют 14-15 раз по 6-10% от суммы.

Шахтеры возмущаются, что министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику уже более года ежемесячно пишут обращения, но это не дало результатов, сообщает ZIK.

Горняки говорят: "Вы в этом белом доме (Львовской ОГА – ред.) живете, а мы выживаем", "Нас очень много. Мы пойдем до конца", "Шахтер стал самым бедным человеком в Украине".

Они также скандировали: "Насалику – позор!" и "Зачем такая власть нужна?".

Шахтеры отметили, что им не только не выплачивают вовремя зарплаты, но и не дают нужного оборудования.

К митингующим вышел глава Львовской ОГА Олег Синютка и сказал: "Я в этой ситуации на 100% на вашей стороне".

"Думаю, что сегодня глава Львовской территориальной организации профсоюза ПВПУ Олег Турчин передаст обращение к правительству, я сегодня проинформирую об этом премьер-министра, министра энергетики. Будем реагировать вместе на следующей неделе, в зависимости от того, какой будет реакция от правительства на проблему выплаты задолженности по зарплате", – сообщил он.

"Если в прошлом году деньги платили вперед, то сегодня есть задолженность за добытый и отгруженный уголь. Я это понимаю, поэтому стоим вместе. Спасибо, что вы не перекрывали дороги", – отметил Синютка.

Акция горняков предупредительная. Если в ближайшее время шахтерам не выплатят зарплату за сентябрь, то они прибегнут к более радикальному протесту.

В августе шахтеры "Львовуголь" уже объявляли бессрочную акцию протеста.

В Луганской области на шахте имени Капустина ГП "Лисичанскуголь" с 19 октября продолжается подземная забастовка. Горняки требуют погасить задолженность по зарплате и уволить руководство "Лисичанскуголь". Общий долг перед ними – 102 миллиона гривен.