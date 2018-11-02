Під Львівською ОДА гірники вимагали зарплат і відставки міністра
Гірники держпідприємства "Львіввугілля" під стінами Львівської обласної держадміністрації вимагають виплатити їм борги з зарплати й звільнити міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика.
За даними "Радіо Свобода", на попереджувальну акцію 2 листопада вийшли понад 200 шахтарів.
Як стверджують протестувальники, на сьогодні держава заборгувала шахтам 250 мільйонів гривень за видобуте вугілля.
"За вересень мені виплатили 30% від зарплати. Не відвантажують вугілля на (теплоелектроцентралі – ред.) "Добротвір" і "Бурштин". Ми видобуваємо вугілля, воно є, а не відвантажують. Маємо власні гроші, а на модернізацію шахт їх не видають. Тут гірники зі всіх шахт", – розповів працівник шахти "Степова" Петро.
Його колега Сергій Белінський додав: "Шахта "Степова" виконала вчора річний план, а ми не можемо отримати зароблені гроші. Міністр Насалик постійно нас обманює".
"Ми вийшли вже на беззбитковий рівень, не просимо у держави дати гроші, а їх заробляємо. Ми заробили 280 мільйонів гривень, це фонд двох місяців, що йде на зарплати", – обурився він.
Гірники заявляють, що протягом року замість виплати зарплати двічі на місяць їм на картку гроші перераховують 14-15 разів по 6-10% від суми.
Шахтарі обурюються, що міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику вже понад рік щомісяця пишуть звернення, але це не дало результатів, повідомляє ZIK.
Гірники кажуть: "Ви у цьому білому домі (Львівській ОДА – ред.) живете, а ми виживаємо", "Нас дуже багато. Ми підемо до кінця", "Шахтар став найбіднішою людиною в Україні".
Вони також скандували: "Насалику – ганьба!" й "Для чого така влада потрібна?".
Шахтарі зазначили, що їм не лише не виплачують вчасно зарплати, а й не дають потрібного обладнання.
До мітингарів вийшов голова Львівської ОДА Олег Синютка і сказав: "Я у цій ситуації на 100% на вашому боці".
"Думаю, що сьогодні голова Львівської територіальної організації профспілки ПВПУ Олег Турчин передасть звернення до уряду, я сьогодні поінформую про це прем’єр-міністра, міністра енергетики. Будемо реагувати разом наступного тижня, залежно від того, якою буде реакція від уряду щодо проблеми виплати заборгованості із зарплати", – повідомив він.
"Якщо минулого року гроші платили наперед, то сьогодні є заборгованість за видобуте і відвантажене вугілля. Я це розумію, тому стоїмо разом. Дякую вам, що ви не перекривали дороги", – зазначив Синютка.
Акція гірників попереджувальна. Якщо у найближчий час шахтарям не виплатять зарплату за вересень, то вони вдадуться до більш радикального протесту.
У серпні шахтарі "Львіввугілля" вже оголошували безстрокову акцію протесту.
У Луганській області на шахті імені Капустіна ДП "Лисичанськвугілля" з 19 жовтня триває підземний страйк. Гірники вимагають погасити заборгованість із зарплати та звільнити керівництво "Лисичанськвугілля". Загальний борг перед ними – 102 мільйони гривень.