Під Львівською ОДА гірники вимагали зарплат і відставки міністра

Гірники держпідприємства "Львіввугілля" під стінами Львівської обласної держадміністрації вимагають виплатити їм борги з зарплати й звільнити міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика.

За даними "Радіо Свобода", на попереджувальну акцію 2 листопада вийшли понад 200 шахтарів.

Як стверджують протестувальники, на сьогодні держава заборгувала шахтам 250 мільйонів гривень за видобуте вугілля.

Гірники Львівщини протестують через невиплату зарплат Микола Тис, ZIK

"За вересень мені виплатили 30% від зарплати. Не відвантажують вугілля на (теплоелектроцентралі – ред.) "Добротвір" і "Бурштин". Ми видобуваємо вугілля, воно є, а не відвантажують. Маємо власні гроші, а на модернізацію шахт їх не видають. Тут гірники зі всіх шахт", – розповів працівник шахти "Степова" Петро.

Його колега Сергій Белінський додав: "Шахта "Степова" виконала вчора річний план, а ми не можемо отримати зароблені гроші. Міністр Насалик постійно нас обманює".

"Ми вийшли вже на беззбитковий рівень, не просимо у держави дати гроші, а їх заробляємо. Ми заробили 280 мільйонів гривень, це фонд двох місяців, що йде на зарплати", – обурився він.

Гірники заявляють, що протягом року замість виплати зарплати двічі на місяць їм на картку гроші перераховують 14-15 разів по 6-10% від суми.

Шахтарі обурюються, що міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику вже понад рік щомісяця пишуть звернення, але це не дало результатів, повідомляє ZIK.

Гірники кажуть: "Ви у цьому білому домі (Львівській ОДА – ред.) живете, а ми виживаємо", "Нас дуже багато. Ми підемо до кінця", "Шахтар став найбіднішою людиною в Україні".

Вони також скандували: "Насалику – ганьба!" й "Для чого така влада потрібна?".

Шахтарі зазначили, що їм не лише не виплачують вчасно зарплати, а й не дають потрібного обладнання.

До мітингарів вийшов голова Львівської ОДА Олег Синютка і сказав: "Я у цій ситуації на 100% на вашому боці".

"Думаю, що сьогодні голова Львівської територіальної організації профспілки ПВПУ Олег Турчин передасть звернення до уряду, я сьогодні поінформую про це прем’єр-міністра, міністра енергетики. Будемо реагувати разом наступного тижня, залежно від того, якою буде реакція від уряду щодо проблеми виплати заборгованості із зарплати", – повідомив він.

"Якщо минулого року гроші платили наперед, то сьогодні є заборгованість за видобуте і відвантажене вугілля. Я це розумію, тому стоїмо разом. Дякую вам, що ви не перекривали дороги", – зазначив Синютка.

Акція гірників попереджувальна. Якщо у найближчий час шахтарям не виплатять зарплату за вересень, то вони вдадуться до більш радикального протесту.

У серпні шахтарі "Львіввугілля" вже оголошували безстрокову акцію протесту.

У Луганській області на шахті імені Капустіна ДП "Лисичанськвугілля" з 19 жовтня триває підземний страйк. Гірники вимагають погасити заборгованість із зарплати та звільнити керівництво "Лисичанськвугілля". Загальний борг перед ними – 102 мільйони гривень.