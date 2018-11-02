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Семену не пускают лечиться в Киев, несмотря на показания медиков

Пятница, 2 ноября 2018, 13:34

Несмотря на показания медиков, Россия отказывается отпустить незаконно осужденного украинского журналиста Николая Семену на лечение из оккупированного Крыма в Киев.

Об этом 2 ноября отметил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, пишет Укринформ.

"Николай Михайлович хоть и не в заключении, но он находится под ограничениями и под судебным запретом на профессию в Крыму и, к сожалению, несмотря на все наши просьбы, на медицинские показания, Россия грубо отказывается позволить Семене приехать на медицинское лечение в Киев", - отметил Томиленко.

Ранее сообщалось, что Семене необходимо лечение в кардиологической клинике Киева.

Автора "Радио Свобода" и проекта "Крым.Реалии", крымского журналиста Николая Семену обвинили в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России.

Железнодорожный районный суд Симферополя 22 сентября назначил Николаю Семене наказание в виде двух с половиной лет условно с испытательным сроком на 3 года и запретом заниматься публичной деятельностью.

Семена утверждает, что в своих материалах он реализовывал право на "свободное выражение мнения".

4 июня Семену украинская власть включила в список украинцев, которых предлагают обменять на 23 осужденных россиян.

Министерство иностранных дел Украины, Госдепартамент США, Евросоюз и ряд международных организаций осудили вынесенный Николаю Семене приговор.

Украинская правда
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