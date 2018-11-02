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Луценко о нападениях на активистов: Пока не вижу ни одного заказчика

Пятница, 2 ноября 2018, 14:00

В более чем полусотне дел о нападении на общественных активистов правоохранительные органы не установили ни одного заказчика.

Об этом на оперативном совещании в пятницу сообщил генпрокурор Юрий Луценко, информирует Лига.net.

Он отметил, что количество нападений на активистов и общественных деятелей перевалило за полсотни – и не исключено, что таких случаев намного больше.

"Из этих нападений мы раскрыли, вместе с коллегами из других правоохранительных органов, только треть – по исполнителям. И пока что не вижу ни одного заказчика. Как бы мы ни объясняли сложность поиска заказчика, это негатив", – заявил генпрокурор.

"Ноль заказчиков в секторе нападения на активистов", – подчеркнул он.

Луценко считает, что причиной нападений на активистов является то, что в своем большинстве они являются элементом противостояния разных финансовых группировок, иногда с признаками криминала.

"Это также правда. Потому, что есть активисты, назовем мягко, прагматики, а есть активисты-идеалисты, которые без денег и каких-либо связей делают важную общественную работу", – сказал он.

В качестве примера Луценко привел ситуацию с незаконным строительством.

"Большинство общественных активистов выступают против тех или иных застроек. Некоторые – идеалисты – за сохранение зеленых насаждений, другие - в основном на стороне одного из застройщиков или воюющего конкурента", – заявил он

"Проанализируйте законность выдачи всех разрешений на строительство за последний год. И если вы поставите там "законное решение" - вы увидите, что так называемых активистов станет на порядок меньше. Хотя они не исчезнут до тех пор, пока там крутятся бешеные неучтенные средства", – добавил генпрокурор.

22 сентября 2018 года в Одессе стреляли в местного активиста Олега Михайлика. Полиция квалифицировала нападение как покушение на убийство. Для расследования создана усиленная следственно-оперативная группа, подключилось СБУ.

Активисты провели ряд акций, требуя результатов расследовании нападений на активистов последних месяцев.

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Темы: активистыГенпрокуратураЛуценконападение
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