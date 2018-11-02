Суд обязал ГПУ возобновить расследование по делу Арбузова

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Пятница, 2 ноября 2018, 19:41

Печерский райсуд Киева отменил решение ГПУ о приостановлении расследования по делу в отношении бывшего главы Нацбанка Сергея Арбузова по подозрению в растрате государственных средств для создания телеканала "БТБ".

Об этом сообщил адвокат экс-чиновника Евгений Пелихос, пишет "Укринформ".

"Подтверждаю. Было решение суда об отмене приостановления, что означает восстановление производства", - сказал он.

Пелихос напомнил, что указанное дело ГПУ возбудила в мае 2014 года, объявив подозрение Арбузову в незаконном выделении средств для создания телеканала "Банковское телевидение".

Позже, по словам защитника, Печерский суд дал прокуратуре право заочного расследование по этому делу, однако в суд производство не было передано, и 5 октября Генпрокуратура приняла решение о приостановлении расследования в связи с розыском подозреваемого.

"Решение о приостановлении было на основе розыска, что его (Арбузова - ред) ищут. Но есть решение о заочном расследовании, и поэтому на основе розыска дело нельзя приостанавливать", - пояснил адвокат.

В августе 2017 суд разрешил заочно расследовать дело Сергея Арбузова.

Темы: Арбузов Генпрокуратура суд
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