Суд зобов’язав ГПУ відновити провадження у справі Арбузова

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П'ятниця, 2 листопада 2018, 19:41

Печерський райсуд Києва скасував рішення ГПУ про призупинення розслідування у справі стосовно колишнього голови Нацбанку Сергія Арбузова за підозрою у розтраті державних коштів для створення телеканалу "БТБ".

Про це повідомив адвокат екс-посадовця Євген Пеліхос, пише "Укрінформ".

"Підтверджую. Було рішення суду про скасування призупинення, що означає відновлення провадження", - сказав він.

Пеліхос зауважив, що вказану справу ГПУ порушила у травні 2014 року, оголосивши підозру Арбузову у незаконному виділенні коштів для створення телеканалу "Банківське телебачення".

Пізніше, за словами захисника, Печерський суд надав прокуратурі право заочного розслідування у цій справі, проте до суду провадження не було передано, і 5 жовтня Генпрокуратура прийняла рішення про призупинення розслідування у зв’язку з розшуком підозрюваного.

"Рішення про призупинення було на основі розшуку, ніби його (Арбузова - ред) шукають. Але є рішення щодо заочного засудження, і тому на основі розшуку справу не можна призупиняти", - пояснив адвокат.

У серпні 2017 року суд дозволив заочно розслідувати справу Сергія Арбузова.

Теми: Арбузов Генпрокуратура суд
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