Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд зобов’язав ГПУ відновити провадження у справі Арбузова

П'ятниця, 2 листопада 2018, 18:41

Печерський райсуд Києва скасував рішення ГПУ про призупинення розслідування у справі стосовно колишнього голови Нацбанку Сергія Арбузова за підозрою у розтраті державних коштів для створення телеканалу "БТБ".

Про це повідомив адвокат екс-посадовця Євген Пеліхос, пише "Укрінформ".

"Підтверджую. Було рішення суду про скасування призупинення, що означає відновлення провадження", - сказав він.

Пеліхос зауважив, що вказану справу ГПУ порушила у травні 2014 року, оголосивши підозру Арбузову у незаконному виділенні коштів для створення телеканалу "Банківське телебачення".

Пізніше, за словами захисника, Печерський суд надав прокуратурі право заочного розслідування у цій справі, проте до суду провадження не було передано, і 5 жовтня Генпрокуратура прийняла рішення про призупинення розслідування у зв’язку з розшуком підозрюваного.

"Рішення про призупинення було на основі розшуку, ніби його (Арбузова - ред) шукають. Але є рішення щодо заочного засудження, і тому на основі розшуку справу не можна призупиняти", - пояснив адвокат.

У серпні 2017 року суд дозволив заочно розслідувати справу Сергія Арбузова.

"Українська правда" в Threads

Теми: АрбузовГенпрокуратурасуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Арбузов
Посли ЄС продовжили санкції проти оточення Януковича, Арбузов і Табачник виключені зі списку
ЄС готується зняти санкції з Арбузова й Табачника – ЗМІ
ЄС може зняти санкції з сина Януковича, Арбузова, Клименка і Табачника – ЗМІ
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: