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Бойко прокомментировал свое исключение из Оппоблока

Вторник, 20 ноября 2018, 09:51

Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко заявил, что его членство в упомянутой фракции в прошлом и он присоединяется к созданию новой депутатской группы, которая может стать крупнейшей в парламенте.

Об этом он сказал в комментарии телеканалу "112 Украина"

""Оппозиционный блок" остается в прошлом. Мы идем дальше и создаем депутатскую группу "Оппозиционная платформа - За жизнь". Такая парламентская группа будет создана в парламенте в ближайшее время", - сказал нардеп.

По его словам, это правильный шаг, поскольку оппозиция должна объединиться и быть реальным противовесом "коррупционной власти".

Бойко добавил, что ко вновь созданной парламентской группе присоединится также часть оппоблоковцев, а также депутаты из других групп и фракций.

Как отметил глава партии "За жизнь" Вадим Рабинович, который также является инициатором оппозиционной платформы, планируется создать крупнейшую группу в парламенте.

"Мы будем ее расширять за счет других депутатов. Эта платформа нацелена на войну с властью. И скоро вы увидите новые флажки и новые лица", - сказал Рабинович.

Во вторник, 20 ноября, сопредседатель депутатской фракции парламента "Оппозиционный блок" Александр Вилкул заявил, что из фракции исключили сопредседателя Юрия Бойко и заместителя председателя фракции Сергея Левочкина.

Как сообщалось, 4 ноября кум президента РФ, лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук стал главой политсовета партии "За життя".

9 ноября сопредседатель партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович сообщили, что подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы – За життя".

В "Оппоблоке" потом заявили, что это решение Бойко, а не всей партии.

Бойко же заявил, что поддержит кандидатуру Рабиновича как единого кандидата от "Оппозиционной платформы – За життя".

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Яна Миланова, УП

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Темы: БойкоОппозиционный блокРабинович
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