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Канада осудила агрессию РФ против Украины в Керченском проливе

Понедельник, 26 ноября 2018, 06:19

Канада осуждает российские агрессивные действия в отношении украинских кораблей, следовавших в Мариуполь через Керченский пролив.

Об этом министр иностранных дел Канады Христя Фриланд написала в twitter

"Канада осуждает российскую агрессию в отношении Украины в Керченском проливе. Мы призываем Россию немедленно снизить (напряжение - ред.), освободить захваченные суда и обеспечить свободный проход. Канада неизменно поддерживает суверенитет Украины", - говорится в заявлении главы МИД Канады.

25 ноября в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, по данным ВМС, русскими были захвачены три корабля и ранены 6 украинских военнослужащих

В ходе заседания СНБОУ начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека, судьба моряков с кораблей ВМС ВСУ, которые были захвачены российскими службами, Украине неизвестна.

Как сообщалось, по резульата заседаний СНБО президент Петр Порошенко просит Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Азовское мореРосcияКанада
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