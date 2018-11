Канада осудила агрессию РФ против Украины в Керченском проливе

Канада осуждает российские агрессивные действия в отношении украинских кораблей, следовавших в Мариуполь через Керченский пролив.

Об этом министр иностранных дел Канады Христя Фриланд написала в twitter

"Канада осуждает российскую агрессию в отношении Украины в Керченском проливе. Мы призываем Россию немедленно снизить (напряжение - ред.), освободить захваченные суда и обеспечить свободный проход. Канада неизменно поддерживает суверенитет Украины", - говорится в заявлении главы МИД Канады.

Canada condemns Russian aggression towards #Ukraine in the #KerchStrait. We call on #Russia to immediately de-escalate, release the captured vessels, and allow for freedom of passage. Canada is unwavering in its support for Ukraine’s sovereignty.