Канада осудила агрессию РФ против Украины в Керченском проливе

3291 просмотр
Понедельник, 26 ноября 2018, 07:19

Канада осуждает российские агрессивные действия в отношении украинских кораблей, следовавших в Мариуполь через Керченский пролив.

Об этом министр иностранных дел Канады Христя Фриланд написала в twitter

"Канада осуждает российскую агрессию в отношении Украины в Керченском проливе. Мы призываем Россию немедленно снизить (напряжение - ред.), освободить захваченные суда и обеспечить свободный проход. Канада неизменно поддерживает суверенитет Украины", - говорится в заявлении главы МИД Канады.

25 ноября в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, по данным ВМС, русскими были захвачены три корабля и ранены 6 украинских военнослужащих

В ходе заседания СНБОУ начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека, судьба моряков с кораблей ВМС ВСУ, которые были захвачены российскими службами, Украине неизвестна.

Как сообщалось, по резульата заседаний СНБО президент Петр Порошенко просит Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.

Темы: Азовское море Росcия Канада
powered by lun.ua
По теме
Совбез ООН проведет экстренное заседание в связи с действиями РФ в Азовском море 26 ноября 2018, 03:29
Украина требует от РФ вернуть захваченные в Азовском море суда и освободить пленных 26 ноября 2018, 02:56
РФ отправит захваченные украинские корабли в Керчь - росСМИ 26 ноября 2018, 01:48
Все новости
Главные новости
Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность
Совбез ООН проведет экстренное заседание в связи с действиями РФ в Азовском море
Неподалеку от российского посольства сгорел автомобиль на дипномерах
Полиция переходит на усиленный вариант несения службы - Князев
Все новости
Культура

Экскурсия операми Киева, Львова, Черновцов и Одессы

социум

Велосипед для общества: почему село уже сейчас круче города

Поиск по сайту
Архив
Весь архів