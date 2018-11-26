Канада засудила агресію РФ проти України в Керченській протоці

Канада засуджує російські агресивні дії щодо українських кораблів, які йшли до Маріуполя через Керченську протоку.

Про це міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд написала в twitter

"Канада засуджує російську агресію щодо України в Керченській протоці. Ми закликаємо Росію негайно знизити (напругу - ред.), звільнити захоплені судна і забезпечити вільний прохід. Канада незмінно підтримує суверенітет України", - йдеться в заяві глави МЗС Канади.

Canada condemns Russian aggression towards #Ukraine in the #KerchStrait. We call on #Russia to immediately de-escalate, release the captured vessels, and allow for freedom of passage. Canada is unwavering in its support for Ukraine’s sovereignty. — Chrystia Freeland (@cafreeland) November 26, 2018

25 листопада в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. В результаті, за даними ВМС, росіянами було захоплено три кораблі й поранено 6 українських військовослужбовців.

Під час засідання РНБОУ начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що загалом на українських суднах перебували 23 особи, доля моряків з кораблів ВМС ЗСУ, які були захоплені російськими службами, Україні невідома.

Як повідомлялось, за резульатами засіданя РНБО президент Петро Порошенко просить Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок рішення про запровадження воєнного стану в Україні.