Канада засудила агресію РФ проти України в Керченській протоці

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Понеділок, 26 листопада 2018, 07:19

Канада засуджує російські агресивні дії щодо українських кораблів, які йшли до Маріуполя через Керченську протоку.

Про це міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд написала в twitter

"Канада засуджує російську агресію щодо України в Керченській протоці. Ми закликаємо Росію негайно знизити (напругу - ред.), звільнити захоплені судна і забезпечити вільний прохід. Канада незмінно підтримує суверенітет України", - йдеться в заяві глави МЗС Канади.

25 листопада в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. В результаті, за даними ВМС, росіянами було захоплено три кораблі й поранено 6 українських військовослужбовців

Під час засідання РНБОУ начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що  загалом на українських суднах перебували 23 особи, доля моряків з кораблів ВМС ЗСУ, які були захоплені російськими службами, Україні невідома.  

Як повідомлялось, за резульатами засіданя РНБО президент Петро Порошенко просить Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок рішення про запровадження воєнного стану в Україні.

Теми: Азовське море Росія Канада
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