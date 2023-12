Канада засудила агресію РФ проти України в Керченській протоці

Канада засуджує російські агресивні дії щодо українських кораблів, які йшли до Маріуполя через Керченську протоку.

Про це міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд написала в twitter

"Канада засуджує російську агресію щодо України в Керченській протоці. Ми закликаємо Росію негайно знизити (напругу - ред.), звільнити захоплені судна і забезпечити вільний прохід. Канада незмінно підтримує суверенітет України", - йдеться в заяві глави МЗС Канади.

Canada condemns Russian aggression towards #Ukraine in the #KerchStrait. We call on #Russia to immediately de-escalate, release the captured vessels, and allow for freedom of passage. Canada is unwavering in its support for Ukraine’s sovereignty.