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РосСМИ показали видео и фото захваченных украинских кораблей в Керчи

Понедельник, 26 ноября 2018, 14:34
РосСМИ показали видео и фото захваченных украинских кораблей в Керчи

Российские СМИ продемонстрировали видеозапись и фотографию, на которых якобы изображены 3 украинских корабля, которые были захвачены россиянами в Керченском проливе и доставлены в оккупированный Крым.

Видео опубликовало издание "РИА Новости Крым", фото - РБК. Они утверждают, что получили материалы от пограничного управления ФСБ по Крыму.

 

Как комментируют пропагандисты, на кадрах видно, как корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" заходят в порт Керчи и теперь стоят в ряд возле одного из причалов. Сотрудники специальных служб в оранжевых жилетах покрыли корму на каждом из них зеленой сетью. Также на фотографиях заметны бортовые номера судов — Р176, Р175 и А947.

Напомним, 25 ноября военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

По данным ВМС Украины, россияне захватили в Керченском проливе три украинских корабля и ранили 6 украинских военнослужащих.

В то же время, россияне говорят, что "получили легкие ранения" трое украинских военных, они якобы находятся в стабильном состоянии.

В ходе заседания СНБОУ начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека, судьба моряков с кораблей ВМС ВСУ, которые были захвачены российскими службами, Украине неизвестна.

По результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко просил Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.

В связи с ситуацией на Азовском море Вооруженные Силы Украины привели в полную боевую готовность.

26 ноября российские СМИ назвали имена нескольких захваченных украинских моряков.

Читайте также: Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и захват украинских кораблей

Что такое военное положение, как оно может повлиять на будущие выборы, работу СМИ и мои права?

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Темы: РосcияКрымфлотчрезвычайное происшествиеВоенное положение
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