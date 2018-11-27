Киевский районный "суд" оккупированного Симферополя на 60 дней арестовал нескольких украинских моряков, захваченных ФСБ России в районе Керченского пролива.

Об этом 27 ноября сообщает корреспондент "Радио свобода" Антон Наумлюк в Facebook.

В частности, "суд" арестовал до 25 января 2019 члена экипажа буксира "Яны Капу" Виктора Варемеза.

Аналогичный меру пресечения суд оккупантов избрал и для Сергея Цыбизова.

Журналист написал, что Цыбизов на суде "вину не признал", а заявил, что выполнял приказы вышестоящего начальства. Цыбизов сказал адвокату, что его не пытали, однако "давили психологически для дачи необходимых показаний".

Также "суд" арестовал на два месяца старшего матроса с катера "Никополь" Андрея Опрыско.

На 2 месяца также арестовали старшего матроса буксира "Яни Капу" Виктора Беспальченко.

По словам журналиста, во вторник так называемый суд планирует избрать меру пресечения для 12-и украинских моряков.

Меры пресечения для остальных пленных украинских моряков будут выбирать в оккупированном суде в среду, 28 ноября.

По словам адвоката Джемиля Темишева, который защищает командира катера "Бердянск" Романа Мокряка, после избрания меры пресечения всем морякам "дело" против них передадут в Москву.

Кроме того, как сообщает российская сторона, 3-е украинских военных получили ранения во время штурма россиян и находятся в больнице. В Украине утверждают, что были ранены 6 военнослужащих.

Меру пресечения для них будут выбирать в оккупированной Керчи, где они находятся в медицинской воинской части.

Россияне обвиняют украинцев в нарушении границы Российской Федерации, которая аннексировала Крым. Их обвиняют по ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы).

Украина признала их военнопленными и требует немедленно отпустить.

На бортах трех захваченных РФ судов "Никополь", "Бердянск", "Яны Капу" находилось 24 украинских моряка.

27 ноября журналист опубликовал имена всех украинских военнопленных моряков.

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Как сообщалось, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

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