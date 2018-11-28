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Ердоган пообіцяв Порошенку обговорити на саміті G20 агресію РФ на морі

Середа, 28 листопада 2018, 11:55

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, з яким домовився підняти українське питання в Буенос-Айресі на саміті G20.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Зазначається, що президенти обговорили російську агресію проти України  в акваторії Керченської протоки та введення режиму воєнного стану.

Повідомляється, що Ердоган засудив ескалацію та агресивні дії РФ проти України.

"Співрозмовники домовилися, що президент Туреччини порушить українське питання в Буенос-Айресе на саміті G20", - йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі президента додають, що Порошенко закликав турецького колегу посилити тиск на Росію для звільнення українських моряків та кораблів.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 чи 6 з яких отримали поранення.

Україна у зв’язку з цим вирішила ввести воєнний стан у 10 областях.

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Українська правда
Теми: ПорошенкоТуреччинаРосія
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