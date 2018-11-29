Плененные украинские моряки находятся в Крыму – Климкин

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Четверг, 29 ноября 2018, 23:21

Украинские моряки, захваченные в результате агрессии России в Керченском проливе, находятся в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, пишет "Интерфакс-Украина".  

"По состоянию на сегодня они в оккупированном Крыму", - сказал руководитель МИД вечером в четверг.

Климкин добавил, что адвокат Николай Полозов будет координировать защиту моряков.

Ранее появилась информация, что пленных украинских моряков оккупанты вывозят из Крыма в Москву. В связи с этим уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к России с требованием предоставить информацию о месте нахождения удерживаемых украинских граждан.

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 или 6 из которых получили ранения.

27-28 ноября оккупанты взяли всех моярков под стражу на 2 месяца.

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Темы: пленные Крым Росcия
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