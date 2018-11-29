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Полонені українські моряки знаходяться у Криму - Клімкін

Четвер, 29 листопада 2018, 22:21

Українські моряки, захоплені в результаті агресії Росії в Керченській протоці, знаходяться в окупованому Криму.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, пише "Інтерфакс-Україна".  

"Станом на сьогодні вони в окупованому Криму", - сказав керівник МЗС ввечері в четвер.

Клімкін додав, що адвокат Микола Полозов координуватиме захист моряків.

Раніше з’явилась інформація, що полонених українських моряків окупанти вивозять з Криму до Москви. У зв’язку з цим уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулась до Росії з вимогою надати інформацію про місце знаходження утримуваних українських громадян.

25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких, за підтвердженою росіянами інформацією, отримали поранення.

27-28 листопада окупанти взяли усіх моряків під варту на 2 місяці.

"Українська правда" у Threads

Теми: полоненіКримРосія
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