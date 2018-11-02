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Трамп прогнозирует, что США и Китай достигнут торгового соглашения

Пятница, 2 ноября 2018, 23:47

Президент США Дональд Трамп заявил, что с Китаем достигнут значительный прогресс в торговле. Глава Белого дома прогнозирует, что Вашингтон и Пекин смогут достичь "справедливой" договоренности.

Об этом он заявил, выступая перед репортерами в Белом доме, передает "Голос Америки".

Трамп подтвердил, что встретится с президентом КНР Си Цзиньпином во время саммита G20 в Аргентине 30 ноября - 1 декабря.

"Мы проводим очень хорошие дискуссии с Китаем. Мы приближаемся к чему-то. Они очень хотят заключить соглашение", - подчеркнул президент США.

"Я думаю, что мы достигнем соглашения с Китаем и, думаю, это будет справедливая сделка для всех", - добавил он.

"Ранее экономический советник Белого дома Ларри Кудлов отмечал, что США и Китай не были близки к подписанию соглашения, которое бы решило торговые споры. Он также не был оптимистичным относительно перспектив подобного соглашения", - пишет "Голос Америки".

Темы: ТрампСШАКитай
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