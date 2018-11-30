Скандал з домаганням студентки: політтехнолога суд відпустив під арешт додому

Печерський суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 27 січня політтехнологу Володимиру Петрову, підозрюваному у справі про нібито сексуальні домагання заступника начальника відділу департаменту захисту економіки Нацполіціі Олександра Варченка до студентки КПІ.

Про це адвокат Петрова повідомила журналістам після судового засідання, передає "Ліга".

Суд проходив у закритому режимі. Адвокати відмовилися повідомляти будь-які відомості, що пролунали в ході засідання суду.

Раніше Петрову повідомили про підозру у порушенні ст. 383 (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину), ст.162 (порушення недоторканності житла), ст. 182 (порушення недоторканності приватного життя) і ст.343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу) ККУ.

Іншому фігуранту гучної справи про секс-скандал з використанням соцмереж блогеру Олександру Барабошку суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 3 мільйона гривень.

29 листопада стало відомо, що Петрова і Барабошка затримали в розслідуванні, яке веде Слідче управління СБУ у Києві та Київській області.

Кримінальне провадження відкрито за фактами завідомо неправдивого повідомлення про злочин, поєднаного зі штучним створенням доказів обвинувачення, порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер, у тому числі щодо державного діяча; впливу на працівника правоохоронного органу з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків, а також за фактом незаконного збирання, зберігання та використання конфіденційної інформації про особу, за ч. 2 ст. 383, ч. 1 ст. 163, ч. 2 ст. 163, ч. 2 ст. 182, ч. 1 ст. 343 КК України.

Нагадаємо, 8 листопада столична прокуратура отримала звернення від імені громадянки Наталії Бурейко про погрози і переслідування від особи, яка в соцмережах користується іменем Олександр Варченко.

Заступник начальника відділу департаменту захисту економіки Національної поліції Олександр Варченко звернувся до голови НПУ Сергія Князєва з проханням провести перевірку оприлюднених у мережі звинувачень у сексуальних домаганнях. Він запевнив, що не має до них стосунку.

Пізніше стало відомо, що прокуратура розглянула заяву та відкрила кримінальне провадження і доручила проводити розслідування Службі безпеки.

Ще пізніше 8 листопада в акаунті Бурейко у Facebook з'явились вибачення перед Варченком і членами його сім’ї. Попередні пости про погрози й домагання зникли.

9 листопада стало відомо, що процесуальне керівництво в розслідуванні справи щодо погроз буде здійснювати військова прокуратура.